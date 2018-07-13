НАБУ оскаржує закриття справи "рюкзаків Авакова"

НАБУ повідомило про скерування до САП скарги на постанову про закриття кримінального провадження проти фігурантів так званої "справи рюкзаків" – сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

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Скаргу адресовано вищому за посадою прокурору, а саме керівникові САП. Згідно з КПК, Назар Холодницький має розглянути дану скаргу та прийняти рішення впродовж трьох днів з моменту її одержання,

– повідомили у відомстві.

У НАБУ зазначили, що САП досі не надала матеріали, які б підтверджували правові підстави закриття провадження.

"Зі свого боку НАБУ не розуміє цього рішення і наразі САП не надала жодного документу, який би допоміг дане рішення зрозуміти", – наголосили в бюро.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря та керівника ІТ-компанії Володимира Литвина. Їх підозрюють у розтраті коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Згодом суд відпустив Олександра Авакова під особисте зобов'язання. Такий самий запобіжний захід обрали ще одному фігурантові справи екс-заступнику глави МВС Сергію Чеботарю.