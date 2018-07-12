Скандал з рюкзаками: чому син Авакова та Сергій Чеботар залишилися непокараними

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу проти Олександра Авакова і колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря, який замовляв славнозвісні рюкзаки. Усю провину у завданні державі збитків на 14 мільйонів гривень тепер покладають на підприємця, який ті рюкзаки шив.

Олександр Аваков – син міністра внутрішніх справ та Сергій Чеботар – екс-заступник очільника МВС більше не підозрювані, а з їх майна зняли арешт. Під слідством лишився тільки власник фірми-постачальника. "Радіо Свобода" опублікували відповідний текст постанови САП. Пізніше це підтвердили і в прокуратурі, мовляв, всю провину на себе взяв саме Володимир Литвин.

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"Версія, висунута Литвином В.Я., може бути правдивою та виключає обізнаність Чеботаря С. І. та Авакова О.А. з його наміром поставити неякісні рюкзаки. З урахуванням цих показань мають бути знову оцінені всі інші докази у кримінальному провадженні", – з постанови Спеціальної антикорупційної прокуратури



Тобто прокурор САП Василь Кричун підтверджує, що винний лише один й ігнорує запис, який опублікували журналісти програми "Схеми". На ньому чоловіки схожі на Авакова молодшого та Сергія Чеботаря домовляються, що фірму Литвина потрібно обрати на тендері.

В постанові вказано: запис з кабінету знищено за участі адвоката. І ніхто не винен, ніхто ні про що не знав. Адвокати підозрюваних від початку займали таку позицію.

Був відповідний тендер в МВС, у відповідності до чинного законодавства і була реальна потреба в них для тих, хто воював. Їх треба було шукати, їх треба було десь шити та виготовляти,

– сказав адвокат Олександра Авакова Андрій Федур.

Рюкзаків Авакова держава закупила майже на 15 мільйонів гривень. Офіційно один такий коштує майже три тисячі, як наплічник кращих світових брендів, але якість його тільки прописана в паперах. На практиці вони не надійні.



"Доходило до того, що коли я просто поклав в рюкзак спальник, гумові чоботи та декілька пар шкарпеток, і просто брав рюкзак за лямку і вона відірвалась", – розповів колишній військовослужбовець батальйонів МВС Борис.

Справу до суду готували в Національному антикорупційному бюро. Там вважають, доказів було достатньо, тому обурені такою витівкою колег з прокуратури. Адже справу вже майже передали до суду.

З приводу того, що слугувало для цього рішення, то для мене це загадка. Я не розумію чого так відбулось. Чому? По-перше, це провадження було на контролі в керівника спеціалізованої прокуратури, проводились наради, приймались до уваги всі зібрані докази,

– зазначив детектив НАБУ Олександр Карєєв.

А от антикорупціонери кажуть, аби зрозуміти, що сталося, варто лише подивитись на прізвище прокурора. І тоді можна сміливо заявляти: голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури не просто знав про таке рішення підлеглого, він сам віддавав наказ, вважає Віталій Шабунін.

Це не перша справа, яку він злив. Він вивів з під удару керівника Санепідемстанції, головного лікаря, який вимагав хабар на відео, зараз продає справу УГКХ, і ще одного посередника зі справи. Це людина, руками якого Холодницький постійно зливає справи. Підтвердження тому є те, що це саме той прокурор, який отримує найбільші премії від Холодницького у всій спецпрокуратурі,

– наголосив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Тепер справу продовжать розслідувати з одним підозрюваним. Він свою провину вже визнав і готовий компенсувати державі збитки.

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В НАБУ такий варіант не приймають, але поки лише направили запит на всі офіційні документи щодо рішення.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря та керівника ІТ-компанії Володимира Литвина. Їх підозрюють у розтраті коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Згодом суд відпустив Олександра Авакова під особисте зобов'язання. Такий самий запобіжний захід обрали ще одному фігурантові справи екс-заступнику глави МВС Сергію Чеботарю.