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САП обрала сторону: у Холодницького закривають справу проти сина Авакова та Чеботаря

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Проти сина Авакова та Чеботаря закривають справу
Проти сина Авакова та Чеботаря закривають справу / radiosvoboda.org/

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закриває кримінальне провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря – фігурантів так званої "справи рюкзаків".

Про це повідомили програмі "Схеми" (спільного проекту "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший") у Національному антикорупційному бюро.

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"Згідно з рапортом детектива, учора ввечері йому подзвонив прокурор САП Василь Кричун і повідомив, що він виніс постанови про закриття кримінального провадження щодо Олександра Авакова та Сергія Чеботаря", – повідомили в Бюро.

Щодо того, хто зрештою понесе відповідальність у цьому кримінальному провадженні, то, за даними НАБУ, третій підозрюваний, представник фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків Володимир Литвин, "за словами прокурора, визнав провину у шахрайстві та підробці документів".

В Антикорупційному бюро вважають це рішення незрозумілим і непослідовним.

У квітні цього року детективи НАБУ разом із прокурорами САП схвалили рішення про те, що усі докази здобуто, і відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення. Після цього, на вимогу прокурорів, детективами було підготовлено об’ємний реєстр та обвинувальний акт щодо усіх трьох підозрюваних, які потрібні лише у випадку скерування провадження до суду,
– розповіли у НАБУ.

Зараз НАБУ намагається отримати копії постанов про закриття кримінального провадження щодо Олександра Авакова та Сергія Чеботаря.

Можемо лише констатувати, що за день до цього, 10 липня, у ЄРДР з'явилася відмітка прокурора САП про відновлення досудового розслідування у справі рюкзаків на стадії ознайомлення. І вже наступного дня прокурор повідомив про закриття справ щодо двох ключових підозрюваних. Зі свого боку детективи 12 червня подали до суду клопотання про обмеження сторони захисту у термінах ознайомлення із матеріалами справи. Прокурор САП дане клопотання тоді не підтримав, відтак детективи подали його самостійно. Наразі це клопотання не розглянуто,
– повідомили в Бюро.

"Радіо Свобода" звернулося за коментарем до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, редакція очікує відповідь.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року детективи НАБУ затримали сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря та керівника ІТ-компанії Володимира Литвина. Їх підозрюють у розтраті коштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Згодом суд відпустив Олександра Авакова під особисте зобов'язання. Такий самий запобіжний захід обрали ще одному фігурантові справи екс-заступнику глави МВС Сергію Чеботарю.

Теги: Новини України Новини політики НАБУ Розслідування САП Затримання сина Авакова
Джерело: 24 Канал
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