Скандал с рюкзаками: почему сын Авакова и Сергей Чеботар остались безнаказанными

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело против Александра Авакова и бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря, который заказывал известные рюкзаки. Всю вину в нанесении государству ущерба на 14 млн гривен теперь возлагают на предпринимателя, который те рюкзаки шил.

Александр Аваков – сын министра внутренних дел и Сергей Чеботарь – экс-заместитель главы МВД больше не подозреваемые, а с их имущества сняли арест. Под следствием остался только владелец фирмы-поставщика. "Радио Свобода" опубликовали соответствующий текст постановления САП. Позже это подтвердили и в прокуратуре, мол, всю вину на себя взял именно Владимир Литвин.

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Версия, выдвинутая Литвином В.Я., может быть правдивой и исключает осведомленность Чеботаря С. И. и Авакова А.А. с его намерением поставить некачественные рюкзаки. С учетом этих показаний должны быть снова оценены все другие доказательства в уголовном производстве, – постановление Специальной антикоррупционной прокуратуры



То есть прокурор САП Василий Кричун подтверждает, что виноват только один и игнорирует запись, которую опубликовали журналисты программы "Схемы". На нем мужчины похожие на Авакова младшего и Сергея Чеботаря договариваются, что фирму Литвина нужно выбрать на тендере. В постановлении указано: запись из кабинета уничтожено с участием адвоката. И никто не виноват, никто ни о чем не знал. Адвокаты подозреваемых изначально занимали такую ​​позицию.

Был соответствующий тендер в МВД, в соответствии с действующим законодательством и была реальная потребность в них для тех, кто воевал. Их надо было искать, их надо было где-то шить и изготавливать,

– сказал адвокат Александра Авакова Андрей Федур.

Рюкзаков Авакова государство закупило почти на 15 миллионов гривен. Официально один такой стоит почти три тысячи, как рюкзак лучших мировых брендов, но качество его только прописано в бумагах. На практике они не надежны.



"Доходило до того, что когда я просто положил в рюкзак спальник, резиновые сапоги и несколько пар носков, и просто брал рюкзак за лямку и она оторвалась", – рассказал бывший военнослужащий батальонов МВД Борис.



Дело в суд готовили в Национальном антикоррупционном бюро. Там считают, доказательств было достаточно, поэтому возмущены такой выходкой коллег из прокуратуры. Ведь дело уже почти передали в суд.

По поводу того, что послужило для этого решения, то для меня это загадка. Я не понимаю чего так произошло. Почему? Во-первых, это производство было на контроле у руководителя специализированной прокуратуры, проводились совещания, принимались во внимание все собранные доказательства,

– отметил детектив НАБУ Александр Кареев.

А вот антикоррупционеры говорят, чтобы понять, что произошло, стоит только посмотреть на фамилию прокурора. И тогда можно смело заявлять: председатель специализированной антикоррупционной прокуратуры не просто знал о таком решении подчиненного, он сам отдавал приказ, считает Виталий Шабунин.

Это не первое дело, которое он слил. Он вывел из-под удара руководителя санэпидемстанции, главного врача, который требовал взятку на видео, сейчас продает дело УГКХ, и еще одного посредника по делу. Это человек, руками которого Холодницкий постоянно сливает дела. Подтверждение тому является то, что это именно тот прокурор, который получает наибольшие премии от Холодницкого во всей спецпрокуратуре,

– отметил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Теперь дело продолжат расследовать с одним подозреваемым. Он свою вину уже признал и готов компенсировать государству ущерб.

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В НАБУ такой вариант не принимают, но пока только направили запрос на все официальные документы относительно решения.

Напомним, 31 октября 2017 года детективы НАБУ задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова, бывшего заместителя министра Сергея Чеботаря и руководителя ИТ-компании Владимира Литвина. Их подозревают в растрате средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии. Впоследствии суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство. Такую же меру пресечения избрали еще одному фигуранту дела, экс-замглаве МВД Сергею Чеботарю.