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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      НАБУ открыло дело в отношении Кличко

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      Кличко – фигурант расследования НАБУ
      Кличко – фигурант расследования НАБУ / КГГА

      Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Сделали это в ответ на требование Высшего антикоррупционного суда.

      Высший антикоррупционный суд постановил открыть дело против Виталия Кличко, 2 октября 2019 года НАБУ отреагировало и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщили в РБК-Украина.

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      В НАБУ сообщили, что по состоянию на 31 октября досудебное следствие в производстве, в котором фигурирует Кличко, продолжается. Говорится о том, что мэра Киева подозревают в предполагаемом злоупотреблении властью.

      Что именно постановил ВАКС?
      Антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения, "изложенные в депутатском обращении от 18 сентября 2019 года о совершенных уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 364, 368, 368-2 и 191 Уголовного кодекса Украины". Постановление ВАКС датировано 30 сентября 2019 года.

      К слову, также в НАБУ отдельно отметили: следствия по делу о возможной государственной измене со стороны Кличко и двух его заместителей нет.

      Напомним, дело касается возможного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. В указанном обращении депутатов Киевсовета говорится о бездеятельности НАБУ в открытии дела против Виталия Кличко, который якобы вместе с должностными лицами КГГА чрезмерно использовал бюджетные средства Киева.

      К слову, рейтинг Кличко в Киеве – высокий, о чем свидетельствуют данные социологических исследований.

      Кличко
      Рейтинг кандидатов на должность городского головы Киева / Инфографика 24 канала

      Подробнее о выборах мэра Киева: за кого бы проголосовали киевляне сегодня – в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины
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