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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      НАБУ відкрило справу щодо Кличка

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      Кличко – фігурант розслідування НАБУ
      Кличко – фігурант розслідування НАБУ / КМДА

      Національне антикорупційне бюро України відкрило справу щодо міського голови Києва Віталія Кличка. Зробили це у відповідь на вимогу Вищого антикорупційного суду.

      Вищий антикорупційний суд постановив відкрити справу проти Віталія Кличка, 2 жовтня 2019 року НАБУ відреагувало й внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомили у РБК-Україна.

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      У НАБУ повідомили, що станом на 31 жовтня досудове слідство у провадженні, в якому фігурує Кличко, триває. Мовиться про те, що мера Києва підозрюють у ймовірному зловживанні владою.

      Що саме постановив ВАКС? Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ внести до ЄРДР відомості, "викладені у депутатському зверненні від 18 вересня 2019 року про вчинені кримінальні правопорушення, передбачені статтями 364, 368, 368-2 та 191 Кримінального кодексу України". Постанова ВАКС датована 30 вересня 2019 року.

      До слова, також у НАБУ окремо зазначили: слідства у справі про можливу державну зраду з боку Кличка і двох його заступників немає.

      Нагадаємо, справа стосується можливого розкрадання коштів під час реконструкції Шулявського мосту в Києві. У зазначеному зверненні депутатів Київради мовиться про бездіяльність НАБУ у відкритті справи проти Віталія Кличка, який нібито разом з посадовими особами КМДА надмірно використовував бюджетні кошти Києва.

      До слова, рейтинг Кличка у Києві – високий, про що свідчать дані соціологічних досліджень.

      Кличко
      Рейтинг кандидатів на посаду міського голови Києва / Інфографіка 24 каналу

      Детальніше про вибори мера Києва: за кого б проголосували кияни сьогодні – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України
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