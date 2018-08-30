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НАБУ получило доступ к 60 банковским счетам скандального председателя Запорожской ОГА

16 Читати новину українською
Костянтин Бриль
Костянтин Бриль / bihus.info

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к информации о движении средств по 60 банковским счетам председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, отца, жены и двух дочерей.

Об этом сообщает проект "Декларации" (Bihus.Info).

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Об этом стало известно из постановлений Соломенского районного суда города Киева, опубликованных в открытом реестре судебных решений. Детективы НАБУ в рамках расследования уголовного дела по подозрению председателя Запорожской ОГА в недостоверном декларировании получили доступ к информации по 9 счетам Константина Брыля, 41 счета его жены и 3 счетам его несовершеннолетних дочерей Кристины и Майи, открытых в банках "Пивденный", "Земельный капитал", "Первом инвестиционном банке" и "ПриватБанке".

Всего на имя Константина Брыля открыты 24 гривневые и валютные счета в шести банковских учреждениях, а на имя жены Майи Брыль –49 счетов в девяти банках.

Также в ходе расследования было установлено, что 2 июля 2015 года глава Запорожской области получил от своего 71-летнего отца Ивана Брыля доверенность представлять его интересы в учреждениях банков, открывать от его имени счета и проводить любые денежные операции. Поэтому суд тоже удовлетворил ходатайство детективов о доступе к информации о движении средств по четырем счетам Ивана Брыля в "Первом инвестиционном банке" и трех в "ПриватБанке".

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В своей декларации за 2017 года Константин Брыль указал 18 евро, 1343 доллара и около 86 тысяч гривен в банках, а также 3,9 миллиона гривен и 150 тысяч долларов наличности.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info уже сообщали, что, по подозрению следователей НАБУ, Брыль не задекларировал право пользования пятью люксовыми автомобилями Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano и Range Rover.

Кроме этого, программа "Наши деньги за Денисом Бигусом" рассказывала о мажорном образе жизни и многочисленных зарубежных путешествиях дочерей запорожского губернатора. Дальнейшее расследование Антикоррупционного бюро показало, что в 2016 году услуги одной только авиакомпании стоили Брылю около 42 тысяч долларов. Еще в 30 тысяч ему обошлось обучение в элитной "Новопечерской школе", при этом официальный годовой доход председателя ОГА составлял лишь 10.

Теги: Новости Украины Расследования е-декларирование Новости Запорожья НАБУ
Источник: 24 Канал
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