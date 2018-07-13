НАБУ призывает журналистов "Наших денег" свидетельствовать в деле заместителя Матиоса

Уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения и недобросовестного декларирования заместителя Главного военного прокурора Дмитрия Борзых – снова открыто.

Автор журналистского расследования о заместителе Главного военного прокурора Данило Мокрик 12 июля получил вызов в НАБУ на допрос в качестве свидетеля.

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Допрос 18 июля будет проводить детектив НАБУ Наталья Дуда. Ранее она закрыла производство “за отсутствием состава преступления”. Уголовные производства по делу Дмитрия Борзых открыла САП 20 декабря 2017 года после выхода расследования в программе “Наши Деньги с Денисом Бигусом” и обращения юристов проекта “Тисни” (BIHUS.Info).



Повестка о вызове Даниила Мокрика в НАБУ в качестве свидетеля

НАБУ должно было расследовать возможное незаконное обогащение и ложное декларирование заместителя Анатолия Матиоса. Однако, через полгода детектив Наталья Дуда закрыла производство. В своем постановлении она написала, что Дмитрий Борзых внес все правдивые данные в свою декларацию уже после того, как Анатолий Матиос решил ее засекретить.

Журналисты в своем расследовании проверяли правдивость последней публичной декларации Дмитрия Борзых. Тогда оказалось, что заместитель Главного военного прокурора не указал в документе свою гражданскую жену, Дарью Полякову и ее имущество – автомобиль Range Rover Evoque и квартиру в новом ЖК “Паркове місто”.



Дмитрий Борзых не задекларировал автомобиль Range Rover своей жены

Эту неполную декларацию Дмитрий Борзых подал 31 марта 2017 года. Но уже 7 апреля, после того, как Анатолий Матиос приказал засекретить декларации своих подчиненных, Борзых внес изменения.

Ранее авторов расследования по этому делу на допрос в НАБУ не вызвали. Постановление о закрытии уголовного производства детектив Наталья Дуда выдала без свидетельств журналистов.

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