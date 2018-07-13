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НАБУ закликає журналістів "Наших грошей" свідчити у справі заступника Матіоса

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Заступник Головного військового прокурора Дмитро Борзих
Заступник Головного військового прокурора Дмитро Борзих / rbc.ua

Кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення і недобросовісного декларування заступника Головного військового прокурора Дмитра Борзих – знову відкрите.

Автор журналістського розслідування про заступника Головного військового прокурора Данило Мокрик 12 липня отримав виклик до НАБУ на допит у якості свідка.

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Допит 18 липня буде проводити детектив НАБУ Наталія Дуда. Раніше вона закрила провадження “за відсутністю складу злочину”. Кримінальні провадження у справі Дмитра Борзих відкрила САП 20 грудня 2017 року після виходу розслідування у програмі “Наші Гроші з Денисом Бігусом” і звернення юристів проекту “Тисни” (BIHUS.Info). 

Повістка про виклик Данила Мокрика до НАБУ в якості свідка
Повістка про виклик Данила Мокрика до НАБУ в якості свідка

НАБУ мало розслідувати можливе незаконне збагачення і неправдиве декларування заступника Анатолія Матіоса. Однак, через півроку детектив Наталія Дуда закрила провадження. У своїй постанові вона написала, що Дмитро Борзих вніс усі правдиві дані у свою декларацію вже після того, як Анатолій Матіос вирішив її засекретити.

Журналісти у своєму розслідуванні перевіряли правдивість останньої публічної декларації Дмитра Борзих. Тоді виявилося, що заступник Головного військового прокурора не вказав у документі свою цивільну дружину, Дар’ю Полякову і її майно – автомобіль Range Rover Evoque і квартиру в новозбудованому ЖК “Паркове місто”.

Дмитро Борзих не задекларував автомобіль Range Rover своєї дружини
Дмитро Борзих не задекларував автомобіль Range Rover своєї дружини 

Цю неповну декларацію Дмитро Борзих подав 31 березня 2017 року. Але вже 7 квітня, після того, як Анатолій Матіос наказав засекретити декларації своїх підлеглих, Борзих вніс зміни.

Раніше авторів розслідування у цій справі на допит до НАБУ не викликали. Постанову про закриття кримінального провадження детектив Наталія Дуда видала без свідчень журналістів.

Дивіться програму "Наші гроші" про секретно-прокурорські матеріали

 

Теги: Новини України Розслідування НАБУ Судді е-декларування
Джерело: 24 канал
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