НАБУ закликає журналістів "Наших грошей" свідчити у справі заступника Матіоса

Кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення і недобросовісного декларування заступника Головного військового прокурора Дмитра Борзих – знову відкрите.

Автор журналістського розслідування про заступника Головного військового прокурора Данило Мокрик 12 липня отримав виклик до НАБУ на допит у якості свідка.

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Допит 18 липня буде проводити детектив НАБУ Наталія Дуда. Раніше вона закрила провадження “за відсутністю складу злочину”. Кримінальні провадження у справі Дмитра Борзих відкрила САП 20 грудня 2017 року після виходу розслідування у програмі “Наші Гроші з Денисом Бігусом” і звернення юристів проекту “Тисни” (BIHUS.Info).



Повістка про виклик Данила Мокрика до НАБУ в якості свідка

НАБУ мало розслідувати можливе незаконне збагачення і неправдиве декларування заступника Анатолія Матіоса. Однак, через півроку детектив Наталія Дуда закрила провадження. У своїй постанові вона написала, що Дмитро Борзих вніс усі правдиві дані у свою декларацію вже після того, як Анатолій Матіос вирішив її засекретити.

Журналісти у своєму розслідуванні перевіряли правдивість останньої публічної декларації Дмитра Борзих. Тоді виявилося, що заступник Головного військового прокурора не вказав у документі свою цивільну дружину, Дар’ю Полякову і її майно – автомобіль Range Rover Evoque і квартиру в новозбудованому ЖК “Паркове місто”.



Дмитро Борзих не задекларував автомобіль Range Rover своєї дружини

Цю неповну декларацію Дмитро Борзих подав 31 березня 2017 року. Але вже 7 квітня, після того, як Анатолій Матіос наказав засекретити декларації своїх підлеглих, Борзих вніс зміни.

Раніше авторів розслідування у цій справі на допит до НАБУ не викликали. Постанову про закриття кримінального провадження детектив Наталія Дуда видала без свідчень журналістів.

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