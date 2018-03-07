НАБУ проводит обыски у помощника Ляшко, – СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в квартиру помощника лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко Александра Богачева.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, сотрудники НАБУ, кроме Богачева, с обысками пришли и к мэру Вишневого – проверка продолжается на работе и дома.

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Как известно, НАБУ проводит обыски по делу о предложении взятки исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Якобы помощник-консультант Олега Ляшко Александр Богачев от имени мэра Вишневого предлагал Ульяне Супрун квартиру в новостройке в Вишневом, если она поспособствует в получении медицинского оборудования для городской больницы Вишневого.

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на просьбу подтвердить ситуацию предложила обращаться к НАБУ.