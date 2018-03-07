НАБУ проводить обшуки у помічника Ляшка, – ЗМІ

Детективи Національного антикорупційного бюро України прийшли з обшуками до помешкання помічника лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка Олександра Богачова.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, співробітники НАБУ, окрім Олександра Богачова, з обшуками прийшли і до мера Вишневого – перевірка триває на роботі і вдома.

Читайте також: НАБУ дали доступ до документів про виграш Ляшка

Як відомо, НАБУ проводить обшуки у справі про пропозицію хабара виконуючій обов'язки міністра охорони здоров'я Уляні Супрун.

Нібито помічник-консультант Олега Ляшка Олександр Богачов від імені мера Вишневого пропонував Уляні Супрун квартиру в новобудові у Вишневому, якщо вона посприяє в отриманні медичного обладнання для міської лікарні Вишневого.

В.о. глави Мінохорони Уляна Супрун на прохання підтвердити ситуацію запропонувала звертатися до НАБУ.