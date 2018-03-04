НАБУ дали доступ до документів про виграш Ляшка

Солом'янський суд дав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів Олега Ляшка за період з 01.01.2017 по 24.10.2017 включно. Ухвала діє протягом одного місяця.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Судовий репортер.

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Зазначається, що НАБУ матиме доступ до документів "Української національної лотереї" щодо виграшів Ляшка за період з 1 січня 2017 до 24 жовтня 2017 року включно.

У листі також йдеться, що інформація про виграші (призи) у лотерею та персональні дані конкретних гравців є конфіденційною.

Нагадаємо, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко задекларував, що він тричі переміг у лотереї, отримавши понад півмільйона гривень.