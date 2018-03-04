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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

НАБУ дали доступ до документів про виграш Ляшка

2415 Читать новость на русском
НАБУ дали доступ до документів про виграш Ляшка
НАБУ дали доступ до документів про виграш Ляшка / unian.ua

Солом'янський суд дав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів Олега Ляшка за період з 01.01.2017 по 24.10.2017 включно. Ухвала діє протягом одного місяця.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Судовий репортер.

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Зазначається, що НАБУ матиме доступ до документів "Української національної лотереї" щодо виграшів Ляшка за період з 1 січня 2017 до 24 жовтня 2017 року включно.

У листі також йдеться, що інформація про виграші (призи) у лотерею та персональні дані конкретних гравців є конфіденційною.

Нагадаємо, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко задекларував, що він тричі переміг у лотереї, отримавши понад півмільйона гривень.

Теги: Новини політики е-декларування Олег Ляшко НАБУ
Джерело: 24 Канал
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