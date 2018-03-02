Танці та спів у караоке: Ляшко показав початок робочого дня (кумедне відео)

Народний депутат та голова "Радикальної партії" України Олег Ляшко показав українцям, що робить зранку, щоб почуватися чудово протягом робочого дня.

Відповідне відео радикал виклав на своїй сторінці у Facebook.

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Так, Ляшко разом із дружиною Росітою вдома співають в караоке пісню російського співака В'ячеслава Добриніна "Незабудка" і танцюють під неї

"Чудовий початок робочого дня. Зранку співаєш, танцюєш із коханою – і весь день, як на крилах! Спробуйте!!" – написав Ляшко у підписі до відео.

У коментарях до допису, юзери висловлюють свої захоплення таким романтичним ранком сім'ї Ляшків та хвалять радикала. Проте, деякі з них обурились, чому нардеп обрав саме російську пісню, а не українську.