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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Танцы и пение в караоке: Ляшко показал начало рабочего дня (смешное видео)

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Олег Ляшко с женой Роситой
Олег Ляшко с женой Роситой / Фото из открытых источников

Народный депутат и глава "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко показал украинцам, что делает утром, чтобы чувствовать себя прекрасно в течение рабочего дня.

Соответствующее видео радикал выложил на своей странице в Facebook.

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Так, Ляшко вместе с женой Роситой дома поют в караоке песню российского певца Вячеслава Добрынина "Незабудка" и танцуют под нее

"Замечательное начало рабочего дня. Утром поешь, танцуешь с любимой – и весь день, как на крыльях! Попробуйте!!" – написал Ляшко в подписи к видео.

В комментариях к записи юзеры высказывают свои восторги по поводу такого романтического утра семьи Ляшко и хвалят радикала. Однако, некоторые из них возмутились, почему нардеп выбрал именно русскую песню, а не украинскую.

Теги: Новости Украины Олег Ляшко
Источник: 24 Канал
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