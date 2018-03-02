Танцы и пение в караоке: Ляшко показал начало рабочего дня (смешное видео)

Народный депутат и глава "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко показал украинцам, что делает утром, чтобы чувствовать себя прекрасно в течение рабочего дня.

Соответствующее видео радикал выложил на своей странице в Facebook.

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Так, Ляшко вместе с женой Роситой дома поют в караоке песню российского певца Вячеслава Добрынина "Незабудка" и танцуют под нее

"Замечательное начало рабочего дня. Утром поешь, танцуешь с любимой – и весь день, как на крыльях! Попробуйте!!" – написал Ляшко в подписи к видео.

В комментариях к записи юзеры высказывают свои восторги по поводу такого романтического утра семьи Ляшко и хвалят радикала. Однако, некоторые из них возмутились, почему нардеп выбрал именно русскую песню, а не украинскую.