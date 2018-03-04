НАБУ дали доступ к документам о выигрыше Ляшко

Соломенский суд дал доступ детективам НАБУ к документам относительно всех выигрышей Олега Ляшко за период с 01.01.2017 по 24.10.2017 включительно. Постановление действует в течение одного месяца.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Судебный репортер.

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Отмечается, что НАБУ будет иметь доступ к документам "Украинской национальной лотереи" относительно выигрышей Ляшко за период с 1 января 2017 до 24 октября 2017 года включительно.

В письме также говорится, что информация о выигрышах (призах) в лотерею и персональные данные конкретных игроков является конфиденциальной.

Напомним, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал, что он трижды выиграл в лотерею, получив более полумиллиона гривен.