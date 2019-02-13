НАБУ расследует деятельность семьи Круков, – СМИ

НАБУ расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях братьев Крук, связанных в т. ч. со строительством мостового перехода через Сухой Лиман

Об этом пишет "КП в Украине". Куратором проекта строительства моста был бывший первый вице-мэр Черноморска, а ранее директор Ильичевского порта Юрий Крук. Деятельность Крука, связанная со строительством моста, а также с работами по дноуглублению в порту Черноморска, являются одним из главных эпизодов расследования НАБУ.

Детективы Бюро анализируют материалы Государственной аудиторской службы, в ходе проверки которой были выявлены нарушения на сотни миллионов гривен.

Строительство, начатое еще в 2016, несколько раз останавливалось и возобновлялось после выделения дополнительных ассигнований. Проект должен был завершиться летом прошлого года. Однако вместо этого сметная стоимость моста увеличилась более чем вдвое – с 100,5 млн грн до 217,3 млн грн, и работы все еще ведутся.

Не исключено, что следствие будет обращаться к эпизодам уголовных производств, открытых различными правоохранительными органами.

Члены известной в Одессе семьи Круков уже не первый раз становятся фигурантами уголовных дел. В августе 2014 года Генпрокуратурой было открыто уголовное производство №42014000000000838 в связи со сделкой, которую запланировали Юрий Крук-младший и его брат Вячеслав Крук. По мнению следствия, братья пытались продать Государственной продовольственно-зерновой компании Украины принадлежащую им убыточную "Украинскую национальную стивидорную компанию" – за $15 млн. Вячеслав Крук был арестован СБУ, в доме Юрия Крука прошли обыски. Интересно, что подозреваемых хотели взять на поруки сразу пять нардепов – Юрий Крук-старший (отец братьев и основатель "Украинской национальной стивидорной компании"), Светлана Фабрикант, Руслан Сольвар, Виталий Барвиненко и Александр Пресман.

В июне 2016 года правоохранители задержали третьего брата – Бориса Крука, в рамках уголовного производства по подозрению экс-генерального прокурора Виктора Пшонки в отмывании средств. На сайте Генпрокуратуры было указано, что задержанный "подозревается в соучастии в завладении бывшим Генеральным прокурором Украины государственными денежными средствами в размере более 69 млн грн, предназначенными для ремонта зданий Генеральной прокуратуры Украины". Борису Круку было сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе особо тяжких, в пособничестве завладению денег в особо крупных размерах, в отмывании полученных преступным путем доходов в особо крупном размере, а также в организации фиктивного предпринимательства. 24 июня 2016 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Борису Круку об аресте на 2 месяца с альтернативой залога в размере 30 млн грн.