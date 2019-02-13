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      НАБУ розслідує діяльність родини Круків, – ЗМІ

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      Артем Ситник
      Артем Ситник

      НАБУ розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання братів Крук, пов'язаних в т. ч. з будівництвом мостового переходу через Сухий Лиман.

      Про це пише "КП в Україні". Куратором проекту будівництва моста був колишній перший віце-мер Чорноморська, а раніше директор Іллічівського порту Юрій Крук. Діяльність Крука, пов'язана з будівництвом мосту, а також з роботами з днопоглиблення в порту Чорноморська, є одним з головних епізодів розслідування НАБУ.

      Детективи Бюро аналізують матеріали Державної аудиторської служби, під час перевірки якої були виявлено порушення на сотні мільйонів гривень.

      Будівництво, розпочате ще в 2016, кілька разів зупинялося і поновлювалося після виділення додаткових асигнувань. Проект мав завершитися влітку минулого року. Однак замість цього кошторисна вартість моста збільшилася більш ніж удвічі – з 100,5 млн грн до 217,3 млн грн, і роботи все ще тривають.

      Не виключено, що слідство буде звертатися до епізодів кримінальних проваджень, відкритих різними правоохоронними органами.

      Члени відомої в Одесі родини Круків вже не перший раз стають фігурантами кримінальних справ. У серпні 2014 року Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження №42014000000000838 в зв'язку з операцією, яку запланували Юрій Крук-молодший і його брат В'ячеслав Крук. На думку слідства, брати намагалися продати Державній продовольчо-зерновій компанії України збиткову "Українську національну стивідорну компанію", яка їм належить, — за $15 млн. В'ячеслав Крук був заарештований СБУ, в будинку Юрія Крука пройшли обшуки. Цікаво, що підозрюваних хотіли взяти на поруки одразу п'ять нардепів — Юрій Крук-старший (батько братів і засновник "Української національної стивідорної компанії"), Світлана Фабрикант, Руслан Сольвар, Віталій Барвіненко і Олександр Пресман.

      У червні 2016 року правоохоронці затримали третього брата – Бориса Крука, в рамках кримінального провадження за підозрою екс-генерального прокурора Віктора Пшонки у відмиванні коштів. На сайті Генпрокуратури було зазначено, що затриманого "підозрюють у співучасті у заволодінні колишнім Генеральним прокурором України державними грошовими коштами у сумі понад 69 млн грн, призначеними для ремонту будівель Генеральної прокуратури України". Борису Круку було повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, у тому числі особливо тяжких, у пособництві заволодіння грошей в особливо великих обсягах, відмивання отриманих злочинним шляхом доходів в особливо великому розмірі, а також в організації фіктивного підприємництва. 24 червня 2016 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Борису Круку про арешт на 2 місяці з альтернативою застави в сумі 30 млн грн.

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      Теги: Новини України СБУ НАБУ Гроші Артем Ситник
      Джерело: 24 Канал
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