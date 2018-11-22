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      НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителям стратегического для Украины завода "Авиакон"

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      На заводе "Авиакон" зафиксированы растраты средств
      На заводе "Авиакон" зафиксированы растраты средств / Sumy.depo.ua

      Работники Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководству государственного предприятия "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон".

      Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

      В совершении преступлений подозревают экс-директора "Авиакона", его экс-заместителя и коммерческого директора частной компании оффшорной юрисдикции. По мнению детективов, подозреваемые нанесли ущерб предприятию на сумму свыше 13 миллионов гривен.

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      Как выяснило следствие, в 2014 году подозреваемые с нарушением действующих на предприятии процедур организовали по завышенным ценам 2 закупки топливных баков для вертолетов для нужд "Авиакона".

      В марте того же года служащие предприятия заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах, соглашение на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тысяч долларов. Впоследствии с ведома руководства "Авиакона" упомянута частная компания заключила соглашение с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по вдвое меньшей цене – 144 тысячи долларов.

      По схожей схеме в мае 2014 года "Авиакон" и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию было поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по вдвое завышенной цене: 2,04 миллиона долларов (против 1,02 миллиона долларов, за которые эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd у грузинского производителя).

      Вследствие таких действий "Авиакон" необоснованно переплатило 13,03 миллиона гривен компании в оффшорной юрисдикции.


      Схема растраты средств завода "Авиакон"

      Чем занимается завод "Авиакон"?Государственное предприятие авиационной промышленности Украины осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию вертолетов. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

      Теги: Новости Украины Деньги НАБУ Конотоп Сумы Криминальные новости Коррупция Расследования
      Источник: 24 канал
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