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      НАБУ и САП проверят банковские счета Луценко

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      НАБУ и САП проверят банковские счета Луценко
      НАБУ и САП проверят банковские счета Луценко / vn.depo.ua

      Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре предоставили временный доступ к финансовым документам генпрокурора Юрия Луценко, в частности к банковским счетам.

      Об этом сообщил сайт "Украинские Новости".

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      Отмечается, что суд вынес около 20 решений о доступе НАБУ к финансовым документам Луценко в деле возможного незаконного обогащения генпрокурора. Кроме того, НАБУ и САП смогут изъять необходимые им документы.

      В ведомости также говорится о том, что эти документы уже показали немало интересного, в частности движение средств Луценко.

      Несмотря на это, ничего о подозрении Луценко пока не говорится.

      Напомним, 6 ноября во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку. А уже 7 ноября генпрокурор подал Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Финансы Юрий Луценко САП
      Источник: 24 канал
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