НАБУ и САП проверят банковские счета Луценко

Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре предоставили временный доступ к финансовым документам генпрокурора Юрия Луценко, в частности к банковским счетам.

Об этом сообщил сайт "Украинские Новости".

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Отмечается, что суд вынес около 20 решений о доступе НАБУ к финансовым документам Луценко в деле возможного незаконного обогащения генпрокурора. Кроме того, НАБУ и САП смогут изъять необходимые им документы.

В ведомости также говорится о том, что эти документы уже показали немало интересного, в частности движение средств Луценко.

Несмотря на это, ничего о подозрении Луценко пока не говорится.

Напомним, 6 ноября во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку. А уже 7 ноября генпрокурор подал Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности.