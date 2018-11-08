НАБУ і САП перевірять банківські рахунки Луценка
Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі надали тимчасові доступ до фінансових документів генпрокурора Юрія Луценка, зокрема до банківських рахунків.
Про це повідомив сайт "Українські Новини".
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Зазначається, що суд виніс близько 20 рішень про доступ НАБУ до фінансових документів Луценка у справі можливого незаконного збагачення генпрокурора. Окрім того, НАБУ та САП зможуть вилучити необхідні їм документи.
У відомстрі також йдеться про те, що ці документи вже показали чимало цікавого, зокрема рух коштів Луценка.
Попри це, нічого про підозру Луценку поки не йдеться.
Нагадаємо, 6 листопада під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку. А вже 7 листопада генпрокурор подав Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади.