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      Такого жахливого генпрокурора ще не було в Україні, – Шабунін про Луценка

      380 Читать новость на русском
      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / ukraina.ru

      Юрій Луценко був найжахливішим генпрокурором за весь час, адже ніхто з його попередників не дозволяв собі брехати з парламентської трибуни, а Луценко робив це неодноразово.

      Таку думку висловив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у прямому ефірі 24 каналу.

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      Як заявив Шабунін, Юрій Луценко нарешті має піти з посади генпрокурора, адже він дискредитує інституцію. "Такого жахливого прокурора не було в Україні ніколи, навіть з усією корупцією Пшонки і Шокіна. Адже ніхто з них не дозволяв собі брехати з парламентської трибуни, а Луценко робив це неодноразово", – наголосив голова правління Центру протидії корупції.

      Хочу дати пораду Луценку: Юрію Віталійовичу, якщо ви захочете зіграти в історію "я так хотів піти, а мене не відпустили", то у вас це не вийде. Схожа історія була з екс-головою НБУ Валерією Гонтаревою, але вона тоді сказала, що йде, і майже рік не ходила на роботу, поки парламент її не звільнив,
      – відповів Шабунін.

      Також Віталій Шабунін вважає, що Порошенкові було вигідно мати на посаді Юрія Луценка. "Якби Порошенка не влаштовувало те, що напади на активістів не розкриваються в Генпрокуратурі, він би надав подання про звільнення Луценка, а як ми бачимо, він цього не робив", – прокоментував голова Центру протидії корупції.

      Мери великих міст, особливо півдня і сходу, в обмін на лояльність під час виборчої кампанії, отримали "зелене світло" від Порошенка. Саме тому Луценко і Аваков не можуть знайти замовників на активістів, особливо на регіональному рівні. Я вважаю, що політична відповідальність за безлад з громадськими активістами лежить на Порошенку,
      – додав Шабунін.

      Нагадаємо, 6 листопада під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що подасть у відставку. 7 листопада генеральний прокурор подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку із займаної посади.

       

       

      Теги: Новини України Юрій Луценко Віталій Шабунін ГПУ Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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