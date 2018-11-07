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      Такого ужасного генпрокурора еще не было в Украине, – Шабунин о Луценко

      73 Читати новину українською
      Юрий Луценко
      Юрий Луценко / ukraina.ru

      Юрий Луценко был самым ужасным генпрокурором за все время, ведь никто из его предшественников не позволял себе врать с парламентской трибуны, а Луценко делал это неоднократно.

      Такое мнение высказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в прямом эфире 24 канала.

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      Как заявил Шабунин, Юрий Луценко наконец должен уйти с должности генпрокурора, ведь он дискредитирует институт. "Такого ужасного прокурора не было в Украине никогда, даже со всей коррупцией Пшонки и Шокина. Ведь никто из них не позволял себе врать с парламентской трибуны, а Луценко делал это неоднократно", – отметил председатель правления Центра противодействия коррупции.

      Хочу дать совет Луценко: Юрий Витальевич, если вы захотите сыграть в историю "я так хотел пойти, а меня не отпустили", то у вас это не получится. Похожая история была с экс-председателем НБУ Валерией Гонтаревой, но она тогда сказала, что уходит, и почти год не ходила на работу, пока он ее не уволил,
      – ответил Шабунин.

      Также Виталий Шабунин считает, что Порошенко было выгодно иметь на посту Юрия Луценко. "Если бы Порошенко не устраивало то, что нападения на активистов не раскрываются в Генпрокуратуре, он бы дал представление об увольнении Луценко, а как мы видим, он этого не делал", – прокомментировал глава Центра противодействия коррупции.

      Мэры крупных городов, особенно юга и востока, в обмен на лояльность во время избирательной кампании, получили "зеленый свет" от Порошенко. Именно поэтому Луценко и Аваков не могут найти заказчиков на активистов, особенно на региональном уровне. Я считаю, что политическая ответственность за беспорядок с общественными активистами лежит на Порошенко,
      – добавил Шабунин.

      Напомним, 6 ноября во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку. 7 ноября генеральный прокурор подал президенту Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности.

       

       

       

       

       

      Теги: Новости Украины ГПУ Виталий Шабунин Юрий Луценко Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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