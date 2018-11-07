Такого ужасного генпрокурора еще не было в Украине, – Шабунин о Луценко

Юрий Луценко был самым ужасным генпрокурором за все время, ведь никто из его предшественников не позволял себе врать с парламентской трибуны, а Луценко делал это неоднократно.

Такое мнение высказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в прямом эфире 24 канала.

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Как заявил Шабунин, Юрий Луценко наконец должен уйти с должности генпрокурора, ведь он дискредитирует институт. "Такого ужасного прокурора не было в Украине никогда, даже со всей коррупцией Пшонки и Шокина. Ведь никто из них не позволял себе врать с парламентской трибуны, а Луценко делал это неоднократно", – отметил председатель правления Центра противодействия коррупции.

Хочу дать совет Луценко: Юрий Витальевич, если вы захотите сыграть в историю "я так хотел пойти, а меня не отпустили", то у вас это не получится. Похожая история была с экс-председателем НБУ Валерией Гонтаревой, но она тогда сказала, что уходит, и почти год не ходила на работу, пока он ее не уволил,

– ответил Шабунин.

Также Виталий Шабунин считает, что Порошенко было выгодно иметь на посту Юрия Луценко. "Если бы Порошенко не устраивало то, что нападения на активистов не раскрываются в Генпрокуратуре, он бы дал представление об увольнении Луценко, а как мы видим, он этого не делал", – прокомментировал глава Центра противодействия коррупции.

Мэры крупных городов, особенно юга и востока, в обмен на лояльность во время избирательной кампании, получили "зеленый свет" от Порошенко. Именно поэтому Луценко и Аваков не могут найти заказчиков на активистов, особенно на региональном уровне. Я считаю, что политическая ответственность за беспорядок с общественными активистами лежит на Порошенко,

– добавил Шабунин.

Напомним, 6 ноября во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что подаст в отставку. 7 ноября генеральный прокурор подал президенту Петру Порошенко заявление об отставке с занимаемой должности.