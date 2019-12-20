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      НАБУ вручило новое подозрение экс-депутату Максиму Полякову: в чем его подозревают

      57 Читати новину українською
      Максим Поляков / LIGA.net

      НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Максиму Полякову. Силовики обвиняют его в злоупотреблениях положением при получении компенсаций за аренду жилья и в недостоверном декларировании.

      Пресс-служба САП в фейсбуке не называет фамилию депутата. В то же время, изданию "Слово и Дело" в НАБУ подтвердили информацию, что говорится именно про Максима Полякова.

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      Полякова подозревают в незаконном получении 367 тысяч гривен компенсации за аренду жилья в столице. Кроме того, ему инкриминируют внесение недостоверных сведений в декларации за 2016 и 2017 годы.

      Следствие установило, что Поляков с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это, он продолжал получать компенсацию за стоимость аренды номера в гостинице "Киев". С февраля 2018 года по август 2019 года экс-депутат незаконно получил государственные деньги.

      Также установлено, что в электронной декларации за 2016 год Поляков сознательно не указал фактическое приобретение в собственность вышеуказанной квартиры. Ее стоимость составляет около 10,91 миллиона гривен (недвижимость зарегистрирована на близкого родственника). А в декларации за 2017 год он не указал 5,24 миллиона гривен доходов и расходов в связи с приобретением квартиры.

      Что известно о Максиме Полякове и "янтарном деле"

      Экс-депутат от "Народного фронта" Поляков проходит обвиняемым по так называемому "янтарному делу". В 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на нардепа Борислава Розенблата (другой фигурант) вышла агент НАБУ.

      Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и вместе с Поляковым внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

      11 декабря Высший антикоррупционный суд не смог перейти к рассмотрению дела Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Народный фронт е-декларирование САП Борислав Розенблат Максим Поляков Янтарь
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