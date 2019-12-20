НАБУ вручило нову підозру ексдепутату Максиму Полякову: у чому його підозрюють

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату Максиму Полякова. Силовики звинувачують його у зловживаннях становищем під час отримання компенсацій за оренду житла і недостовірне декларування.

Пресслужба САП у фейсбуці не називає прізвища депутата. Водночас, виданню "Слово і Діло" у НАБУ підтвердили інформацію, що мовиться саме про Максима Полякова.

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Полякова підозрюють у незаконному отриманні 367 тисяч гривень компенсації за оренду житла в столиці. Крім того, йому інкримінують внесення недостовірних відомостей у декларації за 2016 і 2017 роки.

Слідство встановило, що Поляков з кінця 2016 року проживав у власній квартирі у Києві. Незважаючи на це, він продовжував отримувати компенсацію за вартість оренди номера в готелі "Київ". З лютого 2018 року по серпень 2019 року ексдепутат незаконно отримав державні гроші.

Також встановлено, що в електронній декларації за 2016 рік Поляков свідомо не вказав фактичне придбання у власність вищевказаної квартири. Її вартість становить близько 10,91 мільйонів гривень (нерухомість зареєстровано на близького родича). А в декларації за 2017 року він не вказав 5,24 мільйонів гривень доходів і витрат у зв'язку з придбанням квартири.

Що відомо про Максима Полякова і "бурштинову справу"

Ексдепутат від "Народного фронту" Поляков проходить обвинуваченим у так званій "бурштиновій справі". У 2016 році в межах розслідування нелегального видобутку бурштину на нардепа Борислава Розенблата (інший фігурант) вийшла агент НАБУ.

Вона назвалася представником компанії "Фуджейра" з ОАЕ, яка нібито мала намір добувати і експортувати бурштин з Житомирської області. Депутат повинен був допомогти агенту отримати ліцензію на користування надрами та разом з Поляковим внести законодавчі поправки до Митного і Податкового кодексу спеціально під "Фуджейру", в тому числі щоб компанія платила меншу ренту за видобуток бурштину.

11 грудня Вищий антикорупційний суд не зміг перейти до розгляду справи Розенблата-Полякова через неявку двох обвинувачених.