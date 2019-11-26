НАБУ задержало заместителя председателя Киевской таможни: детали

Детективы НАБУ задержали заместителя председателя Киевской городской таможни Сергея Тупальского и еще 9 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Такую информацию опубликовали на фейсбуке бюро.

Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по статьям Уголовного Кодекса.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Детективы и прокуроры ведут следствие, связанное с установлением обстоятельств совершения преступления.

Известно, что одним из задержанных является заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский.

"Обыски у меня и еще ряда сотрудников Киевской городской таможни происходят в пределах известного дела двухлетней давности. Законность наших действий за это время была доказана неоднократно",

– написал в своем фейсбуке Тупальский.

По его словам, он не знает, что следователи надеются у него найти.

"Понятно, что за это время можно было бы уничтожить все доказательства, если бы даже было, что уничтожать", – добавил он.

Кроме того, он сообщил, что обыски проводятся и у других работников Киевской городской таможни.