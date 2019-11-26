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      НАБУ задержало заместителя председателя Киевской таможни: детали

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      В НАБУ сообщили о задержании на таможне / 5 канал

      Детективы НАБУ задержали заместителя председателя Киевской городской таможни Сергея Тупальского и еще 9 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

      Такую информацию опубликовали на фейсбуке бюро.

      Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по статьям Уголовного Кодекса.

      Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Детективы и прокуроры ведут следствие, связанное с установлением обстоятельств совершения преступления.

      Известно, что одним из задержанных является заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский.

      "Обыски у меня и еще ряда сотрудников Киевской городской таможни происходят в пределах известного дела двухлетней давности. Законность наших действий за это время была доказана неоднократно",
      – написал в своем фейсбуке Тупальский.

      По его словам, он не знает, что следователи надеются у него найти.

      "Понятно, что за это время можно было бы уничтожить все доказательства, если бы даже было, что уничтожать", – добавил он.

      Кроме того, он сообщил, что обыски проводятся и у других работников Киевской городской таможни.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины НАБУ
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