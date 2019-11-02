СБУ выявила масштабные злоупотребления на Николаевской таможне

В течение 2018 и 2019 годов руководство областной таможни Николаева в сговоре с руководителями нескольких таможенных постов слаженно и систематически нарушало украинское законодательство, поступая так в интересах коммерческих структур.

Так установило следствие, уверяют на официальном сайте Службы безопасности Украины.

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Говорится о ввозе из Европы в Украину минеральных удобрений. Должностные лица искусственно занижали налоговые ставки: соответственно, коммерческие структуры таким образом платили меньше денег в бюджет, а государственный бюджет в свою очередь недополучил почти 10 миллионов гривен.



Обыск в Николаевской таможне / фото СБУ

31 октября СБУ и ГБР пришли с обыском в здание Николаевской таможни. Впоследствии стало известно, что правоохранители по результатам санкционированных обысков изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.



Изъятые документы подтвердили масштабные злоупотребления на таможне / Фото СБУ

В целом по делу о контрабанде минеральных удобрений, в котором фигурируют должностные лица николаевской таможни из предыдущего руководства, рассматриваются злоупотребления на 163 миллиона гривен. Действующий начальник Николаевской таможни Роман Криль заявил, что лично подал эту информацию в ГБР.

Напомним: СБУ и ГБР пришли с обыском на Николаевскую таможню