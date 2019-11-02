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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      СБУ выявила масштабные злоупотребления на Николаевской таможне

      74 Читати новину українською
      СБУ провела спецоперацию на Николаевской таможне
      СБУ провела спецоперацию на Николаевской таможне / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      В течение 2018 и 2019 годов руководство областной таможни Николаева в сговоре с руководителями нескольких таможенных постов слаженно и систематически нарушало украинское законодательство, поступая так в интересах коммерческих структур.

      Так установило следствие, уверяют на официальном сайте Службы безопасности Украины.

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      Говорится о ввозе из Европы в Украину минеральных удобрений. Должностные лица искусственно занижали налоговые ставки: соответственно, коммерческие структуры таким образом платили меньше денег в бюджет, а государственный бюджет в свою очередь недополучил почти 10 миллионов гривен.

      Миколаїв
      Обыск в Николаевской таможне / фото СБУ

      31 октября СБУ и ГБР пришли с обыском в здание Николаевской таможни. Впоследствии стало известно, что правоохранители по результатам санкционированных обысков изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

      Митниця
      Изъятые документы подтвердили масштабные злоупотребления на таможне / Фото СБУ

      В целом по делу о контрабанде минеральных удобрений, в котором фигурируют должностные лица николаевской таможни из предыдущего руководства, рассматриваются злоупотребления на 163 миллиона гривен. Действующий начальник Николаевской таможни Роман Криль заявил, что лично подал эту информацию в ГБР.

      Напомним: СБУ и ГБР пришли с обыском на Николаевскую таможню

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Николаева Деньги Государственная таможенная служба СБУ Коррупция
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