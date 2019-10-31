СБУ и ГБР пришли с обыском на Николаевскую таможню

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят обыски на Николаевской таможне. Дело касается контрабанды минудобрений на почти 163 миллиона гривен за время прежнего руководства.

Начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль заявил, что он лично подал информацию в ГБР относительно возможных неправомерных действий тогдашнего руководства таможни.

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В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины,

– сказал Криль.

Вследствие этого есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 миллиона гривен.

Правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, злоупотребления властью или служебным положением.

Ранее Алексей Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне. Он выразил недовольство работой таможни в Черновцах, где он находился с рабочим визитом, и заявил, что "контрабанда не прекращается", поэтому он обещает новое руководство во всех областях.

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