Гончарук пообещал как можно быстрее сменить руководство таможни в областях

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил недовольство работой таможни в Черновцах, где он находился с рабочим визитом, и заявил, что "контрабанда не прекращается", поэтому он обещает новое руководство во всех областях.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

Важно! Премьер-министр дал месяц на решение ситуации с контрабандой на таможне

По словам премьера, он обратился к генпрокурору украины Руслану Рябошапке с предложением уволить прокурора Черновицкой области. "Не может при порядочному прокуроре в течение двух лет длиться системная контрабанда", – заявил Гончарук.

Мы максимально быстро сделаем все, чтобы руководство таможни в областях поменялось. Представьте себе, что помещение таможенной службы в Черновцах арендуется у частного лица, которого эксперты связывают с одним из кланов, который занимается контрабандой. Ну, о какой эффективности наших органов можно говорить, если такие факты подтверждены,

– сказал глава правительства.

Отметим, что визит премьера Алексея Гончарука вместе с председателем Государственной фискальной службы Максимом Нефедовым состоялся на пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией.

Председатель ГФС отметил, что через 2 недели они представят стратегию развития всей таможенной инфраструктуры и уже новая таможня будет ломать эту неутешительную ситуацию.

"Отдельная история – показатели работы. Вижу реальную возможность сделать +20% к нынешним поступлениям просто за счет того, чтобы прекратить валять дурака. Потому что вместо реальной борьбы с таможенными нарушениями пока из Черновцов присылают протоколы на 214 тапочек, 88 бутылок шампанского и 36 банок растворимого кофе, – добавил Нефедов.