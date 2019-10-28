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      Гончарук пообещал как можно быстрее сменить руководство таможни в областях

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      Гончарук пообещал как можно быстрее сменить руководство таможни в областях
      Гончарук пообещал как можно быстрее сменить руководство таможни в областях / Фото с Twitter-страницы Гончарука

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил недовольство работой таможни в Черновцах, где он находился с рабочим визитом, и заявил, что "контрабанда не прекращается", поэтому он обещает новое руководство во всех областях.

      Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

      Важно! Премьер-министр дал месяц на решение ситуации с контрабандой на таможне

      По словам премьера, он обратился к генпрокурору украины Руслану Рябошапке с предложением уволить прокурора Черновицкой области. "Не может при порядочному прокуроре в течение двух лет длиться системная контрабанда", – заявил Гончарук.

      Мы максимально быстро сделаем все, чтобы руководство таможни в областях поменялось. Представьте себе, что помещение таможенной службы в Черновцах арендуется у частного лица, которого эксперты связывают с одним из кланов, который занимается контрабандой. Ну, о какой эффективности наших органов можно говорить, если такие факты подтверждены,
      – сказал глава правительства.

      Отметим, что визит премьера Алексея Гончарука вместе с председателем Государственной фискальной службы Максимом Нефедовым состоялся  на пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией.

      Председатель ГФС отметил, что через 2 недели они представят стратегию развития всей таможенной инфраструктуры и уже новая таможня будет ломать эту неутешительную ситуацию.

      "Отдельная история – показатели работы. Вижу реальную возможность сделать +20% к нынешним поступлениям просто за счет того, чтобы прекратить валять дурака. Потому что вместо реальной борьбы с таможенными нарушениями пока из Черновцов присылают протоколы на 214 тапочек, 88 бутылок шампанского и 36 банок растворимого кофе, – добавил Нефедов.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Черновцов Государственная таможенная служба Контрабанда Максим Нефедов Алексей Гончарук
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