Премьер-министр дал месяц на решение ситуации с контрабандой на таможне
Глава Правительства Алексей Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне. Он также посетил пункт пересечения "Порубное" на границе с Румынией в рамках рабочей поездки в Черновицкую область вместе с главой Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым.
Конечный срок для борьбы с контрабандой Гончарук озвучил во время совещания на Закарпатской таможне, сообщили в пресс-службе Кабмина.
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Мы постоянно получаем жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах. Приехал проинспектировать лично. Подготовились хорошо, ни одной машины на осмотре, даже очередь маленькая на подъезде. И водителей проинструктировали, говорят, что стоят где-то по два часа не больше. Хотя не на камеру они рассказывают, что 5 суток,
– отметил премьер.
Очереди на таможне / Фото Правительственный портал
Гончарук отметил, что решить проблему постоянных очередей могли бы сканеры, но ни один из четырех закупленных еще год назад не работает.
"Чтобы запустить в работу сканер, нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж", — возмутился Глава Правительства.
Гончарук и Нефедов посетили пункт пропуска "Порубное" / Фото Правительственный портал
Он также отметил, что в прошлом году были выделены деньги на реконструкцию подъездных путей к пункту пропуска. Но куда их подели эти деньги – неизвестно. Работы до сих пор не выполнены.
Гончарук выдвинул ультиматум прокурору Черновицкой области Олегу Соболю по усилению борьбы с таможенными правонарушениями.
Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: либо вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор – среди первых,
– подчеркнул премьер.
Премьер выдвинул ультиматум правоохранителям / Фото Правительственный портал