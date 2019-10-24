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      Премьер-министр дал месяц на решение ситуации с контрабандой на таможне

      93 Читати новину українською
      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / Урядовий портал

      Глава Правительства Алексей Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне. Он также посетил пункт пересечения "Порубное" на границе с Румынией в рамках рабочей поездки в Черновицкую область вместе с главой Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым.

      Конечный срок для борьбы с контрабандой Гончарук озвучил во время совещания на Закарпатской таможне, сообщили в пресс-службе Кабмина.

      Интересно: В "Слуге народа" откровенно рассказали о конфликтах с Кабмином

      Мы постоянно получаем жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах. Приехал проинспектировать лично. Подготовились хорошо, ни одной машины на осмотре, даже очередь маленькая на подъезде. И водителей проинструктировали, говорят, что стоят где-то по два часа не больше. Хотя не на камеру они рассказывают, что 5 суток,
      – отметил премьер.

      Очереди на таможне / Фото Правительственный портал

      Гончарук отметил, что решить проблему постоянных очередей могли бы сканеры, но ни один из четырех закупленных еще год назад не работает.

      "Чтобы запустить в работу сканер, нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж", — возмутился Глава Правительства.

      Гончарук и Нефедов посетили пункт пропуска "Порубное" / Фото Правительственный портал

      Он также отметил, что в прошлом году были выделены деньги на реконструкцию подъездных путей к пункту пропуска. Но куда их подели эти деньги – неизвестно. Работы до сих пор не выполнены.

      Гончарук выдвинул ультиматум прокурору Черновицкой области Олегу Соболю по усилению борьбы с таможенными правонарушениями.

      Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: либо вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор – среди первых,
      – подчеркнул премьер.

      Премьер выдвинул ультиматум правоохранителям / Фото Правительственный портал

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Максим Нефедов Новости Закарпатья Государственная таможенная служба Контрабанда
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