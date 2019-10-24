Прем'єр-міністр дав місяць на вирішення ситуації з контрабандою на митниці

Глава Уряду Олексій Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці. Він також відвідав пункт перетину "Порубне" на кордоні з Румунією в рамках робочої поїздки до Чернівецької області разом з очільником Державної митної служби Максимом Нефьодовим.

Кінцевий термін для боротьби з контрабандою Гончарук озвучив під час наради на Закарпатській митниці, повідомили у пресслужбі Кабміну.

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Ми постійно отримуємо скарги від бізнесу про проблеми на митних кордонах. Приїхав проінспектувати особисто. Підготувалися добре, жодної машини на огляді, навіть черга маленька на під'їзді. І водіїв проінструктували, кажуть, що стоять десь по дві години не більше. Хоча не на камеру вони розповідають, що 5 діб,

– зазначив прем'єр.



Черги на митниці / Фото Урядовий портал

Гончарук зауважив, що вирішити проблему постійних черг могли б сканери, але жоден із чотирьох закуплених ще рік тому не працює.

"Щоб запустити в роботу сканер, потрібно підписати пару паперів. Не розумію, чому досі не зроблено. Це саботаж", – обурився Глава Уряду.



Гончарук та Нефьодов відвідали пункт перетину "Порубне" / Фото Урядовий портал

Він також наголосив, що минулого року було виділено гроші на реконструкцію під’їзних шляхів до пункту пропуску. Але куди їх поділи ці гроші – невідомо. Роботи досі не виконані.

Гончарук висунув ультиматум прокурору Чернівецької області Олегу Соболю щодо посилення боротьби з митними правопорушеннями.

Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів: або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. І пан прокурор – серед перших,

– наголосив прем'єр.



Прем'єр висунув ультиматум правоохоронцям / Фото Урядовий портал