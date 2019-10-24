20:51
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, сьогодні
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Прем'єр-міністр дав місяць на вирішення ситуації з контрабандою на митниці

      761 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Урядовий портал

      Глава Уряду Олексій Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці. Він також відвідав пункт перетину "Порубне" на кордоні з Румунією в рамках робочої поїздки до Чернівецької області разом з очільником Державної митної служби Максимом Нефьодовим.

      Кінцевий термін для боротьби з контрабандою Гончарук озвучив під час наради на Закарпатській митниці, повідомили у пресслужбі Кабміну.

      Цікаво: У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном

      Ми постійно отримуємо скарги від бізнесу про проблеми на митних кордонах. Приїхав проінспектувати особисто. Підготувалися добре, жодної машини на огляді, навіть черга маленька на під'їзді. І водіїв проінструктували, кажуть, що стоять десь по дві години не більше. Хоча не на камеру вони розповідають, що 5 діб,
      – зазначив прем'єр.


      Черги на митниці / Фото Урядовий портал

      Гончарук  зауважив, що вирішити проблему постійних черг могли б сканери, але жоден із чотирьох закуплених ще рік тому не працює.

      "Щоб запустити в роботу сканер, потрібно підписати пару паперів. Не розумію, чому досі не зроблено. Це саботаж", – обурився Глава Уряду.


      Гончарук та Нефьодов відвідали пункт перетину "Порубне" / Фото Урядовий портал

      Він також наголосив, що минулого року було виділено гроші на реконструкцію під’їзних шляхів до пункту пропуску. Але куди їх поділи ці гроші – невідомо. Роботи досі не виконані.

      Гончарук висунув ультиматум прокурору Чернівецької області Олегу Соболю щодо посилення боротьби з митними правопорушеннями. 

      Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів: або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. І пан прокурор – серед перших,
      – наголосив прем'єр.


      Прем'єр висунув ультиматум правоохоронцям / Фото Урядовий портал

      blog_ava
      У спідниці з екошкіри: як виглядала іспанська королева Летиція на офіційній зустрічі у Кореї
      сьогодні
      4224
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Контрабанда Державна митна служба Новини Закарпаття Олексій Гончарук Максим Нефьодов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президент Зеленський чи партія "Слуга народу": хто більше постраждає від скандалів
      сьогодні , 20:30 Президент Зеленський чи партія "Слуга народу": хто більше постраждає від скандалів
      Ірина Поліщук 130
      Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      сьогодні , 19:01 Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      Інна Жолобович 3607
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      471
      Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?
      сьогодні , 18:00 Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?
      Борис Немировський 507
      Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
      сьогодні , 17:49 Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
      Ірина Кошанська 8532
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук