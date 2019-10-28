Гончарук пообіцяв якнайшвидше змінити керівництво митниці в областях

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук висловив незадоволення роботою митниці у Чернівцях, де він перебував з робочим візитом, та заявив, що "контрабанда не припиняється", тому він обіцяє нове керівництво у всіх областях.

Про це він розповів у своєму відеоблозі.

Важливо! Прем'єр-міністр дав місяць на вирішення ситуації з контрабандою на митниці

За словами прем’єра, він звернувся до генпрокурора Руслана Рябошапки із пропозицією звільнити прокурора Чернівецької області. "Не може при порядному прокуророві протягом двох років тривати системна контрабанда", – заявив Гончарук.

Ми максимально швидко зробимо все, щоб керівництво митниці в областях помінялося. Уявіть собі, що приміщення митної служби у Чернівцях орендується у приватної особи, яку експерти пов’язують з одним із кланів, який займається контрабандою. Ну, про яку ефективність наших органів можна говорити, якщо такі факти підтверджені,

– сказав глава уряду.

Зазначим, що візит прем’єра Олексія Гончарука відбувся разом з головою Державної фіскальної служби Максимом Нефьодовим до пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією.

Голова ДФС наголосив, що за 2 тижні вони представлять стратегію розвитку всієї митної інфраструктури і вже нова митниця буде ламати цю невтішну ситуацію.

"Окрема історія – показники роботи. Бачу реальну можливість зробити +20% до нинішніх надходжень просто за рахунок того, аби припинити валяти дурня. Бо замість реальної боротьби із митними порушеннями поки з Чернівців надсилають протоколи на 214 тапочок, 88 пляшок шампанського і 36 банок розчинної кави, – додав Нефьодов.