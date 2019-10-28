08:45
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Гончарук пообіцяв якнайшвидше змінити керівництво митниці в областях

      310 Читать новость на русском
      Гончарук пообіцяв якнайшвидше змінити керівництво митниці в областях
      Гончарук пообіцяв якнайшвидше змінити керівництво митниці в областях / Фото з Twitter-сторінки Гончарука

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук висловив незадоволення роботою митниці у Чернівцях, де він перебував з робочим візитом, та заявив, що "контрабанда не припиняється", тому він обіцяє нове керівництво у всіх областях.

      Про це він розповів у своєму відеоблозі.

      Важливо! Прем'єр-міністр дав місяць на вирішення ситуації з контрабандою на митниці

      За словами прем’єра, він звернувся до генпрокурора Руслана Рябошапки із пропозицією звільнити прокурора Чернівецької області. "Не може при порядному прокуророві протягом двох років тривати системна контрабанда", – заявив Гончарук.

      Ми максимально швидко зробимо все, щоб керівництво митниці в областях помінялося. Уявіть собі, що приміщення митної служби у Чернівцях орендується у приватної особи, яку експерти пов’язують з одним із кланів, який займається контрабандою. Ну, про яку ефективність наших органів можна говорити, якщо такі факти підтверджені,
      – сказав глава уряду.

      Зазначим, що візит прем’єра Олексія Гончарука відбувся разом з головою Державної фіскальної служби Максимом Нефьодовим до пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією.

      Голова ДФС наголосив, що за 2 тижні вони представлять стратегію розвитку всієї митної інфраструктури і вже нова митниця буде ламати цю невтішну ситуацію.

      "Окрема історія – показники роботи. Бачу реальну можливість зробити +20% до нинішніх надходжень просто за рахунок того, аби припинити валяти дурня. Бо замість реальної боротьби із митними порушеннями поки з Чернівців надсилають протоколи на 214 тапочок, 88 пляшок шампанського і 36 банок розчинної кави, – додав Нефьодов.

      blog_ava
      У батальйоні бойовиків спалах ВІЛ-інфекції
      сьогодні
      3565
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Максим Нефьодов Контрабанда Державна митна служба Новини Чернівців
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Конфлікт у Сирії призвів до поразки Заходу та посилення позицій Росії, – Die Welt
      Світові Медіа 39
      "Динамо" та "Шахтар" втрачають, "Десна" та "Зоря" громлять: головні підсумки 12-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:15 "Динамо" та "Шахтар" втрачають, "Десна" та "Зоря" громлять: головні підсумки 12-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця 603
      Головні новини 27 жовтня: розмова Зеленського з добровольцями і смерть головного терориста "ІД"
      сьогодні , 08:02 Головні новини 27 жовтня: розмова Зеленського з добровольцями і смерть головного терориста "ІД"
      Емал Набі 2113
      Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      27 жовтня , 22:00 Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      Блоги тижня 585
      Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      27 жовтня , 19:31 Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      Ольга Грамчук 1531
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук