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      На Закарпатье молодчиков в гидрокостюмах поймали на контрабанде: фото, видео

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      Контрабанда на Закарпатье
      Контрабанда на Закарпатье / dpsu.gov.ua

      Возле реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией пограничники задержали двух местных жителей за контрабанду.

      Злоумышленники были одеты в гидрокостюмы, чтобы пересечь границу вплавь, сообщает Госпогранслужба.

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      Пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда увидели неизвестных с пакетами на плечах. Поняв это, молодчики попытались скрыться, однако им не удалось.

      Контрабанда на Закарпатті
      Контрабандисты были в гидрокостюмах

      Во время задержания у них обнаружили десять пакетов, в которых было 9200 пачек сигарет.

      Водолазов-контрабандистов задержали пограничники на Закарпатье смотрите видео

      Контрабандисты оказались жителями поселка Деловое. Им - 19 и 17 лет.

      Молодчиков доставили в пограничный отделение, чтобы выяснить все обстоятельства правонарушения. Правовую оценку их действиям определит суд.

      К слову, ранее глава Таможенной службы Максим Нефедов объяснил, как понимает проблему контрабанды сигарет и какие способы борьбы с этим явлением видит.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Румыния Новости Закарпатья Фотоновости Контрабанда
      Источник: 24 канал
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