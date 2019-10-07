На Закарпатье молодчиков в гидрокостюмах поймали на контрабанде: фото, видео
Возле реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией пограничники задержали двух местных жителей за контрабанду.
Злоумышленники были одеты в гидрокостюмы, чтобы пересечь границу вплавь, сообщает Госпогранслужба.
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Пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда увидели неизвестных с пакетами на плечах. Поняв это, молодчики попытались скрыться, однако им не удалось.
Контрабандисты были в гидрокостюмах
Во время задержания у них обнаружили десять пакетов, в которых было 9200 пачек сигарет.
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Контрабандисты оказались жителями поселка Деловое. Им - 19 и 17 лет.
Молодчиков доставили в пограничный отделение, чтобы выяснить все обстоятельства правонарушения. Правовую оценку их действиям определит суд.
К слову, ранее глава Таможенной службы Максим Нефедов объяснил, как понимает проблему контрабанды сигарет и какие способы борьбы с этим явлением видит.