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      Борьба с контрабандой: премьер Гончарук назвал сроки позитивных изменений

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      Гончарук довіряє Нефьодову і переконаний, що контрабанду можна побороти до кінця року
      Гончарук довіряє Нефьодову і переконаний, що контрабанду можна побороти до кінця року / Фото 24 каналу

      Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук переконаний, що контрабанду в Україні можна побороти до кінця 2019 року, тобто за 5 місяців. Наразі - це одна з головних проблем країни, над якою працюватиме уряд та новий голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

      Гончарук на встрече с журналистами в Киеве отметил, что доверяет Нефедову и уверен, что глава таможни сможет уничтожить контрабанду, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Контрабанда – это также история, которую мы должны победить в этом году. Есть Макс Нефедов. Я ему очень доверяю и считаю, что он очень сильный менеджер, честный человек. Я очень надеюсь на то, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое. По разным оценкам, объем контрабанды оценивается в миллиарды долларов,
      отметил Гончарук.

      Глава правительства объяснил, что у Украины есть для этого все необходимое – нужно лишь несколько месяцев, чтобы наладить работы системы.

      "Для этого есть все – есть СБУ, есть Госпогранслужба с новым менеджером, есть Макс Нефедов на таможне. Ему нужно несколько месяцев для того, чтобы сделать систему управляемой, потому что сейчас это скорее "мозг без рук и ног", – объяснил премьер.

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      По его словам, построение такой большой государственной машины (системы) требует времени. Однако, она в любом случае должна полноценно функционировать, и это должно быть сделано до конца года.

      Гончарук отметил, что победа над контрабандой поможет привлечь дополнительные ресурсы в бюджет, поможет правительству в выполнении задания президента "преодолеть бедность".

      Что говорит Нефедов о борьбе с контрабандой?
      Руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассказал, что схем по контрабанде – очень много, и именно поэтому методы борьбы должны быть методами комбинации.

      С контрабандой можно бороться следующими способами:
      – IT-средства, например, прослеживаемости продукции;
      – технические средства: сканеры, автоматические весы, системы распознавания лиц и так далее.
      – обмен информацией, чтобы из Польши не выезжали айфоны, а в Украину не въезжала через 20 метров керамическая плитка,
      – принятие законодательства о так называемом NCTS – совместном транзите (транзитная декларация, имеющая одинаковую ценность для разных стран).

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Контрабанда Государственная фискальная служба Максим Нефедов
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