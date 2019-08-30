Боротьба з контрабандою: прем'єр Гончарук назвав термін позитивних змін

Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук переконаний, що контрабанду в Україні можна побороти до кінця 2019 року, тобто за 5 місяців. Наразі - це одна з головних проблем країни, над якою працюватиме уряд та новий голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Гончарук на зустрічі з журналістами в Києві відзначив, що довіряє Нефьодову і впевнений, що голова митниці зможе знищити контрабанду, пише "Інтерфакс-Україна".

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Контрабанда – це також історія, яку ми маємо перемогти цього року. Є Макс Нефьодов. Я йому дуже довіряю і вважаю, що він дуже сильний менеджер, чесна людина. Я дуже сподіваюся на те, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле. За різними оцінками, обсяг контрабанди оцінюється в мільярди доларів,

– наголосив Гончарук.

Глава уряду пояснив, що Україна має цього все необхідне - потрібно лише кілька місяців, аби налагодити роботи системи.

"Для цього є все – є СБУ, є Держприкордонслужба з новим менеджером, є Макс Нефьодов на митниці. Йому потрібно кілька місяців для того, щоб зробити систему керованою, тому що зараз це швидше "мозок без рук і ніг", – пояснив прем'єр.

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За його словами, побудова такої великої державної машини (системи) потребує часу. Проте, вона у будь-якому разі має повноцінно функціонувати, і це має бути зроблено до кінця року.

Гончарук наголосив, що перемога над контрабандою допоможе залучити додаткові ресурси до бюджету, що допоможе уряду у виконанні завдання президента "подолати бідність".

Що каже Нефьодов про боротьбу з контрабандою? Керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів, що схем з контрабанди – дуже багато, і саме тому методи боротьби мають бути методами комбінації.



З контрабандою можна боротися такими способами:

– IT-засоби, наприклад, простежуваності продукції;

– технічні засоби: сканери, автоматичні ваги, системи розпізнавання облич і так далі.

– обмін інформацією, аби з Польщі не виїжджали айфони, а в Україну не приїжджала через 20 метрів керамічна плитка,

– прийняття законодавства про так зване NCTS – спільний транзит (транзитна декларація, яка має однакову цінність для різних країн).