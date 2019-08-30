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      Боротьба з контрабандою: прем'єр Гончарук назвав термін позитивних змін

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      Гончарук довіряє Нефьодову і переконаний, що контрабанду можна побороти до кінця року
      Гончарук довіряє Нефьодову і переконаний, що контрабанду можна побороти до кінця року / Фото 24 каналу

      Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук переконаний, що контрабанду в Україні можна побороти до кінця 2019 року, тобто за 5 місяців. Наразі - це одна з головних проблем країни, над якою працюватиме уряд та новий голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

      Гончарук на зустрічі з журналістами в Києві відзначив, що довіряє Нефьодову і впевнений, що голова митниці зможе знищити контрабанду, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Нефьодов назвав головні пріоритети митниці на 2020 рік

      Контрабанда – це також історія, яку ми маємо перемогти цього року. Є Макс Нефьодов. Я йому дуже довіряю і вважаю, що він дуже сильний менеджер, чесна людина. Я дуже сподіваюся на те, що вже цього року контрабанда як системне явище піде в минуле. За різними оцінками, обсяг контрабанди оцінюється в мільярди доларів,
      – наголосив Гончарук.

      Глава уряду пояснив, що Україна має цього все необхідне - потрібно лише кілька місяців, аби налагодити роботи системи.

      "Для цього є все – є СБУ, є Держприкордонслужба з новим менеджером, є Макс Нефьодов на митниці. Йому потрібно кілька місяців для того, щоб зробити систему керованою, тому що зараз це швидше "мозок без рук і ніг", – пояснив прем'єр.

      Варте уваги! Коли почнуться глобальні зміни на митниці: Нефьодов дав відповідь

      За його словами, побудова такої великої державної машини (системи) потребує часу. Проте, вона у будь-якому разі має повноцінно функціонувати, і це має бути зроблено до кінця року.

      Гончарук наголосив, що перемога над контрабандою допоможе залучити додаткові ресурси до бюджету, що допоможе уряду у виконанні завдання президента "подолати бідність".

      Що каже Нефьодов про боротьбу з контрабандою? Керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів, що схем з контрабанди – дуже багато, і саме тому методи боротьби мають бути методами комбінації.

      З контрабандою можна боротися такими способами:
      IT-засоби, наприклад, простежуваності продукції;
      технічні засоби: сканери, автоматичні ваги, системи розпізнавання облич і так далі.
      обмін інформацією, аби з Польщі не виїжджали айфони, а в Україну не приїжджала через 20 метрів керамічна плитка,
      прийняття законодавства про так зване NCTS – спільний транзит (транзитна декларація, яка має однакову цінність для різних країн).

      blog_ava
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      Теги: Новини України Олексій Гончарук Контрабанда Максим Нефьодов Новини політики
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