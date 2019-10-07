На Закарпатті молодиків в костюмах водолазів зловили на контрабанді: фото, відео

Поблизу річки Тиса, якою проходить кордон із Румунією, прикордонники затримали двох місцевих мешканців через контрабанду.

Зловмисники були одягнені у гідрокостюми, аби перетнути кордон вплав, повідомляє Держприкордонслужба.

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Прикордонники Мукачівського загону побачили невідомих із пакунками на плечах. Зрозумівши це, молодики спробували втекти, проте їм не вдалося.



Контрабандисти були у гідрокостюмах

Під час затримання у них виявили десять пакунків, в яких було 9200 пачок сигарет.

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Контрабандисти виявилися жителями селища Ділове. Їм – 19 та 17 років.

Молодиків доставили до прикордонного підрозділу, аби з'ясувати усі обставини правопорушення. Правову оцінку їхнім діям визначить суд.

До слова, раніше голова Митної служби Максим Нефьодов пояснив, як розуміє проблему контрабанди цигарок та які способи боротьби із цим явищем бачить.