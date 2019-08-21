Якщо ловитимуть і кожного другого, це однак вигідно, – Нефьодов про контрабанду цигарок

Голова Митної служби Максим Нефьодов пояснив, як він розуміє проблему контрабанди цигарок та які способи боротьби із цим явищем бачить.

Контрабанда цигарок – це реальна проблема, і, власне, контрабанда, а не просто митні порушення. Про це голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив у ефірі "Еспресо.TV".

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Природа контрабанди

"Але, тут треба розуміти, що природа цієї контрабанди полягає у шаленій різниці між собівартістю цигарок і між їхньою вартістю, особливо, у Євросоюзі. Тому, навіть якщо будуть ловити кожну другу цигарку – це все одно буде вигідно для контрабандистів", – пояснив Нефьодов.

Як з нею боротися?

За словами Нефьодова, проблема контрабанди цигарок не вирішена ні в Україні, ні у Євросоюзі.

Ну, насправді, у світі ця проблема ніде не вирішена. Включно з розвиненими країнами. Адже тут можна поставити питання: "А, хто ж, власне, утримує цю контрабанду на другому боці кордону в ЄС – з їхньою працюючою правоохоронною системою, чесними судами тощо,

– наголосив чиновник.

Голова ДМС навів приклад боротьби з контрабандою, який вважає дієвим.



Нефьодов вважає хорошим зразком боротьби з контрабандою приклад країн Балтії

Мовиться про країни Балтії. Там великі тютюнові компанії платять правоохоронцям і митникам офіційні бонуси за знайдену контрабанду.

Якщо митники зловили контрабанду на 100 тисяч гривень – вони можуть розраховувати на 10%. Це, напевно, досить потужний мотиватор для кращої роботи,

– підсумував Нефьодов.

Раніше керівник новоствореної Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів 24 каналу про шляхи боротьби з контрабандою, яка забирає чималі суми з бюджету України. Детальніше – читайте тут.

Що відомо про Нефьодова?Він був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, відповідав за реформу публічних закупівель (у тому числі за впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro). До призначення в уряд був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity. Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".