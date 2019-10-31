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      СБУ і ДБР прийшли з обшуком на Миколаївську митницю

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      На Миколаївську митницю прийшли з обшуками
      На Миколаївську митницю прийшли з обшуками / slovoidilo.ua

      Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань проводять обшуки на Миколаївській митниці. Справа стосується контрабанди міндобрив на майже 163 мільйони гривень за часів колишнього керівництва.

      Начальник Миколаївської митниці ДФС Роман Кріль заявив, що він особисто подав інформацію до ДБР щодо можливих неправомірних дій тодішнього керівництва митниці.

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      Зокрема, мова йде про те, що через митницю було пропущено 17 партій з мінеральними добривами без начислення антидемпінгового мита,
      – сказав Кріль.

      Внаслідок цього є підозра, що держава понесла збитки на суму 162,7 мільйонів гривень.

      Правоохоронці проводять обшуки за ознаками правопорушення зловживання владою або службовим становищем.

      Раніше Олексій Гончарук дав місяць на усунення контрабанди на митниці. Він висловив незадоволення роботою митниці у Чернівцях, де він перебував з робочим візитом, та заявив, що "контрабанда не припиняється", тому він обіцяє нове керівництво у всіх областях.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Миколаєва Державне бюро розслідувань СБУ Кримінальні новини Контрабанда
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