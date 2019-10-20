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      Крупную контрабанду продуктов выявили на польской границе: фото

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      Контрабанда на границе
      Контрабанда на границе / facebook.com/lviv.customs

      Украинские таможенники пресекли попытку контрабанды в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Шегини – Медика".

      Контрабандные продукты питания обнаружили в рейсовом автобусе "Ивано-Франковск – Перемышль", сообщает пресс-служба Львовской таможни.

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      В таможенников возникло подозрение относительно возможного перемещения скрытых от таможенного контроля товаров. После углубленного осмотра в салоне автобуса и его багажном отделении они обнаружили незадекларированный товар.

      Контрабанда: смотрите фото

      Выяснилось, что водитель, 27-летний житель Ивано-Франковщины, в целом пытался незаконно ввезти в Украину 2107 килограммов продуктов и 120 литров молока.

      По данному факту уже составлен протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъят. Дело направят в суд, который и определит наказание.

      Отметим, что накануне пограничники со стрельбой задерживали контрабандистов, которые пытались вплавь через реку Тису переправить 7300 пачек сигарет.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Государственная таможенная служба Новости Польши Контрабанда
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