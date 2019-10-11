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      Снег, водолаз, 14 ящиков сигарет и стрельба: на границе с Румынией выявили крупную контрабанду

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      Задержанный водолаз
      Задержанный водолаз / Пресс-центр ГПСУ

      Пограничники со стрельбой задерживали участников преступления. Те планировали вплавь через реку Тису переправить 7300 пачек сигарет.

      Смельчаков не остановила даже холодная погода – местами в Мукачевском районе до сих пор лежит снег. Подозрительное движение группы лиц около Тисы пограничники заметили в полночь. Следует заметить, что именно по этой реке проходит небольшой участок украинско-румынской границы.

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      Пограничники подали людям сигнал остановиться, однако те не подчинились. Тогда служащим пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. После этого в 300 метрах от границы злоумышленники бросили свою ношу и кинулись наутек.

      Пограничникам удалось задержать одного контрабандиста. Ему 20 лет и он был одет в гидрокостюм. В оставленных нарушителями ящиках пограничники обнаружили 7300 пачек сигарет. Скорее всего, контрабандисты собирались вплавь перевезти товар в Румынию.

      Сейчас всю контрабанду доставили в пограничное отделение в "Солотвино". На задержанного мужчину в гидрокостюме уже составили протокол за попытку незаконного пересечения границы и злостное неповиновение правоохранителям.

      Похоже, такие попытки перевозки контрабанды – не новинка для пограничников. Они сообщают, что несмотря на похолодание злоумышленники пытаются таким странным способом переправить свой товар за границу. Таких людей называют "пачкарями".

      Несмотря на похолодание "пачкари" в гидрокостюмах продолжают попытки переправлять контрабанду через реку Тиса,
      – говорится в сообщении.

      В частности, еще двух парней задержали несколько дней назад с 9200 пачками сигарет.

      Ящики с сигаретами и парень в гидрокостюме: видео

       

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Табак Румыния Новости Закарпатья Контрабанда
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