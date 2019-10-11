Сніг, водолаз, 14 ящиків цигарок і стрілянина: на кордоні з Румунією викрили велику контрабанду
Прикордонники зі стріляниною затримували учасників злочину. Ті планували вплав через річку Тису переправити 7300 пачок цигарок.
Відчайдухів не спинила навіть холодна погода – подекуди у Мукачівському районі досі лежить сніг. Підозрілий рух групи осіб поблизу Тиси прикордонники помітили опівночі. Слід зауважити, що саме по цій ріці проходить невелика ділянка українсько-румунського кордону.
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Прикордонники подали людям сигнал зупинитися, проте ті не зважали. Тоді службовцям довелося зробити декілька попереджувальних пострілів у повітря. Після цього за 300 метрів від кордону зловмисники покидали свої ноші та кинулися навтьоки.
Прикордонникам вдалося затримати одного контрабандиста. Йому 20 років і він був одягнений у гідрокостюм. У покинутих порушниками ящиках прикордонники виявили 7300 пачок сигарет. Найімовірніше, контрабандисти збиралися вплав перевезти товар в Румунію.
Наразі всю контрабанду доправили до прикордонного відділення у "Солотвино". На затриманого чоловіка у гідрокостюмі вже склали протокол за спробу незаконного перетину кордону і злісну непокору правоохоронцям.
Схоже, такі спроби перевезення контрабанди – не новинка для прикордонників. Вони повідомляють, що попри похолодання зловмисники намагаються у такий дивний спосіб переправити свій товар за кордон. Таких людей називають "пачкарами".
Попри похолодання пачкарі в гідрокостюмах продовжують спроби переправляти контрабанду через річку Тиса,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема, ще двох молодиків затримали декілька днів тому з 9200 пачками сигарет.
Ящики з цигарками і молодик в гідрокостюмі: відео