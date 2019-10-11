11:31
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Сніг, водолаз, 14 ящиків цигарок і стрілянина: на кордоні з Румунією викрили велику контрабанду

      857 Читать новость на русском
      Затриманий водолаз
      Затриманий водолаз / пресцентр ДПСУ

      Прикордонники зі стріляниною затримували учасників злочину. Ті планували вплав через річку Тису переправити 7300 пачок цигарок.

      Відчайдухів не спинила навіть холодна погода – подекуди у Мукачівському районі досі лежить сніг. Підозрілий рух групи осіб поблизу Тиси прикордонники помітили опівночі. Слід зауважити, що саме по цій ріці проходить невелика ділянка українсько-румунського кордону.

      Читайте також: Ми приб'ємо "контрабас": Зеленський розповів, коли закінчиться реформа митниці

      Прикордонники подали людям сигнал зупинитися, проте ті не зважали. Тоді службовцям довелося зробити декілька попереджувальних пострілів у повітря. Після цього за 300 метрів від кордону зловмисники покидали свої ноші та кинулися навтьоки.

      Прикордонникам вдалося затримати одного контрабандиста. Йому 20 років і він був одягнений у гідрокостюм. У покинутих порушниками ящиках прикордонники виявили 7300 пачок сигарет. Найімовірніше, контрабандисти збиралися вплав перевезти товар в Румунію.

      Наразі всю контрабанду доправили до прикордонного відділення у "Солотвино". На затриманого чоловіка у гідрокостюмі вже склали протокол за спробу незаконного перетину кордону і злісну непокору правоохоронцям.

      Схоже, такі спроби перевезення контрабанди – не новинка для прикордонників. Вони повідомляють, що попри похолодання зловмисники намагаються у такий дивний спосіб переправити свій товар за кордон. Таких людей називають "пачкарами".

      Попри похолодання пачкарі в гідрокостюмах продовжують спроби переправляти контрабанду через річку Тиса,
      – мовиться у повідомленні.

      Зокрема, ще двох молодиків затримали декілька днів тому з 9200 пачками сигарет.

      Ящики з цигарками і молодик в гідрокостюмі: відео

       

      blog_ava
      Смартфони iPhone 11 та iPhone Pro 11 офіційно надійшли у продаж в Україні: ціна
      сьогодні
      10647
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Контрабанда Новини Закарпаття Румунія Тютюн Держприкордонслужба
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      сьогодні , 11:08 Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      Світлана Попова 1687
      Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону
      10 жовтня , 21:53 Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону
      Анастасія Зазуляк 4969
      Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва
      сьогодні , 10:10 Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва
      Ігор Саджениця 603
      Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      сьогодні , 08:58 Розведення відбудеться, але війну це не зупинить, – Дейнега
      Віталій Дейнега 1222
      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      сьогодні , 08:40 Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      Блог Соцмережі 622
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук