Собственно, около 20:50, 1 сентября в Сумах прогремел мощный взрыв. Впоследствии появились кадры, на которых видны последствия атаки. Также на них очевидцы рассказывают о моменте удара, – информирует 24 Канал.

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Сумы оправляются после обстрела

Одна из местных жительниц рассказала для Общественного, что в результате атаки поднялась пыль, было слышно мощный удар и то, как разбилось стекло.

Другой мужчина пожилого возраста поделился, что смотрел телевизор, когда услышал громкий взрыв. К счастью, он сидел со стеной, поэтому стекло, которое разлетелось во все стороны, его не задело.

Последствия ракетного удара по Сумах: смотрите видео Суспільного

Кому-то не так повезло. На ролике, который распространило "Кордон.Медиа", видно мужчину, которому помогают медики – обрабатывают раны, истекающие кровью. На руках он держит собаку.

Врачи помогают пострадавшим в результате удара по Сумах: смотрите видео "Кордон.Медиа"

Сумская областная военная администрация заявляла, что здание учебного заведения, по которому ударил противник, расположено среди жилого микрорайона города. На место выехали все необходимые службы. Людям начали оказывать медицинскую помощь.