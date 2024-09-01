Вечером 1 сентября 2024 года стало известно, что в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях ввели экстренные отключения. Это связано с разрушениями энергосистемы в результате российских атак.

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Ситуация сложная

В ДТЭК объяснили, что соответствующее распоряжение дали из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Обратите внимание! Введение экстренных отключений означает, что графики в указанных регионах не действуют. Экстренные отключения действуют от 20:35 1 сентября.

Свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему,

– попросили в ДТЭК.

В "Житомироблэнерго" объяснили, что вводят такие ограничения из-за крайней необходимости.

Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить нормальную работу энергетической системы Украины.