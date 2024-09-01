Ввечері 1 вересня 2024 року стало відомо, що у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, а також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях ввели екстрені відключення. Це пов'язано із руйнуваннями енергосистеми внаслідок російських атак.

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Ситуація складна

У ДТЕК пояснили, що відповідне розпорядження дали через складну ситуацію в енергосистемі.

Зверніть увагу! Введення екстрених відключень означає, що графіки у зазначених регіонах не діють. Екстрені відключення діють від 20:35 1 вересня.

Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему,

– попросили в ДТЕК.

У Житомиробленерго пояснили, що вводять такі обмеження через крайню потребу.

Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб відновити нормальну роботу енергетичної системи України.