"Друг президента" требовал 1 500 000 долларов за должность

В Киеве СБУ задержала мошенника, который выдавал себя за внештатного помощника президентской команды. Его задержали во время передачи части взятки.

Своих клиентов человек искал через контакты в бизнесе и чиновников. Чтобы убедить в своей влиятельности, он назывался близким другом почти всего руководства Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

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В отличие от задержанного на прошлой неделе помощника, мужчина установил значительно более высокие расценки. Так, своей жертве за руководство государственным предприятием он выставил цену в 1,5 миллиона долларов.



Мужчина требовал 1,5 миллиона долларов за должность / фото: ssu.gov.ua

Его задержали с поличным при передаче 50 тысяч долларов. Следователями СБУ было объявлено ему о подозрении за покушение на преступление, мошенничество, соучастие и предложение или обещание взятки должностному лицу. Ему грозит 12 лет за решеткой.