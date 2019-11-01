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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      "Друг президента" требовал 1 500 000 долларов за должность

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      Мужчина представился другом Зеленского и других топ-персон Украины
      Мужчина представился другом Зеленского и других топ-персон Украины / ssu.gov.ua

      В Киеве СБУ задержала мошенника, который выдавал себя за внештатного помощника президентской команды. Его задержали во время передачи части взятки.

      Своих клиентов человек искал через контакты в бизнесе и чиновников. Чтобы убедить в своей влиятельности, он назывался близким другом почти всего руководства Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

      Об этом: "Друг" Зеленского требовал 50 тысяч долларов за кадровое назначение

      В отличие от задержанного на прошлой неделе помощника, мужчина установил значительно более высокие расценки. Так, своей жертве за руководство государственным предприятием он выставил цену в 1,5 миллиона долларов.


      Мужчина требовал 1,5 миллиона долларов за должность / фото: ssu.gov.ua

      Его задержали с поличным при передаче 50 тысяч долларов. Следователями СБУ было объявлено ему о подозрении за покушение на преступление, мошенничество, соучастие и предложение или обещание взятки должностному лицу. Ему грозит 12 лет за решеткой.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский СБУ Коррупция
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