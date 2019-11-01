"Друг президента" вимагав 1 500 000 доларів за посаду

У Києві СБУ затримала шахрая, який видавав себе за позаштатного помічника президентської команди. Його затримали під час передачі частини хабаря.

Своїх клієнтів чоловік шукав через контакти у бізнесі та чиновників. Аби переконати у своїй впливовості, він називався близьким товаришем майже усього керівництва України, повідомляє пресслужба СБУ.

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На відміну від затриманого минулого тижня помічника, чоловік мав значно вищі розцінки. Так, своїй жертві за керівництво державним підприємством він виставив ціну у 1 мільйон 500 тисяч доларів.



Чоловік вимагав 1,5 мільйона доларів за посаду / фото: ssu.gov.ua

Його затримали на гарячому під час передачі 50 тисяч доларів. Слідчими СБУ йому було оголошено про підозру за замах на злочин, шахрайство, співучасть та пропозицію чи обіцянку хабаря службовій особі. Йому загрожує 12 років за ґратами.