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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      "Друг президента" вимагав 1 500 000 доларів за посаду

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      Чоловік вдавав із себе друга Зеленського та інших топ-осіб України
      Чоловік вдавав із себе друга Зеленського та інших топ-осіб України / ssu.gov.ua

      У Києві СБУ затримала шахрая, який видавав себе за позаштатного помічника президентської команди. Його затримали під час передачі частини хабаря.

      Своїх клієнтів чоловік шукав через контакти у бізнесі та чиновників. Аби переконати у своїй впливовості, він називався близьким товаришем майже усього керівництва України, повідомляє пресслужба СБУ.

      Про це: "Друг" Зеленського вимагав 50 тисяч доларів за кадрове призначення

      На відміну від затриманого минулого тижня помічника, чоловік мав значно вищі розцінки. Так, своїй жертві за керівництво державним підприємством він виставив ціну у 1 мільйон 500 тисяч доларів.


      Чоловік вимагав 1,5 мільйона доларів за посаду / фото: ssu.gov.ua

      Його затримали на гарячому під час передачі 50 тисяч доларів. Слідчими СБУ йому було оголошено про підозру за замах на злочин, шахрайство, співучасть та пропозицію чи обіцянку хабаря службовій особі. Йому загрожує 12 років за ґратами.

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Корупція СБУ
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