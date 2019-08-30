"Довірені особи Зеленського" вимагали у чоловіка понад півмільйона доларів за посаду

Четверо шахраїв за змовою представлялися "працівниками" Офсу Президента України, вимагаючи хабарі. Зокрема, вони просили у колишнього працівника "Укрспецекспорту" 570 мільйонів доларів за його працевлаштування на керівну посаду в "Укроборонпромі".

Чоловік, якого намагалися "розвести" шахраї, прийшов із заявою до Військової прокуратури, повідомляє головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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Звичайно ж, працевлаштувати чоловіка шахраї не могли, оскільки їхні заяви про роботу в Офісі Президента України були звичайною брехнею.

30 серпня, під час передачі першої частини хабара у розмірі 250 тисяч доларів, зловмисників затримали працівники Військової прокуратури за участі слідчого ДБР та оперативників СБУ.

Їм повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Затримання ділків: дивіться фото

Зловмисників затримали під час передачі першої частини хабара: дивіться відео