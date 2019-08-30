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      "Довірені особи Зеленського" вимагали у чоловіка понад півмільйона доларів за посаду

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      Матіос заявив про затримання шахраїв, які притворялися "довіреними особами Зеленського"
      Матіос заявив про затримання шахраїв, які притворялися "довіреними особами Зеленського" / tva.ua

      Четверо шахраїв за змовою представлялися "працівниками" Офсу Президента України, вимагаючи хабарі. Зокрема, вони просили у колишнього працівника "Укрспецекспорту" 570 мільйонів доларів за його працевлаштування на керівну посаду в "Укроборонпромі".

      Чоловік, якого намагалися "розвести" шахраї, прийшов із заявою до Військової прокуратури, повідомляє головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

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      Звичайно ж, працевлаштувати чоловіка шахраї не могли, оскільки їхні заяви про роботу в Офісі Президента України були звичайною брехнею.

      30 серпня, під час передачі першої частини хабара у розмірі 250 тисяч доларів, зловмисників затримали працівники Військової прокуратури за участі слідчого ДБР та оперативників СБУ.

      Їм повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

      Затримання ділків: дивіться фото

      Зловмисників затримали під час передачі першої частини хабара: дивіться відео

      blog_ava
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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Служба безпеки України Офіс Президента Володимир Зеленський Корупція Хабар Анатолій Матіос Новини політики
      Джерело: 24 канал
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