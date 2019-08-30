"Доверенные лица Зеленского" требовали у мужчины более полумиллиона долларов за должность

Четверо мошенников по сговору представлялись "сотрудниками" Офиса Президента Украины, требуя взятки. В частности, они просили у бывшего сотрудника "Укрспецэкспорта" 570 миллионов долларов за его трудоустройство на руководящую должность в "Укроборонпроме".

Мужчина, которого пытались "развести" мошенники, пришел с заявлением в Военную прокуратуру, сообщает главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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Конечно же, трудоустроить мужчину мошенники не могли, поскольку их заявления о работе в Офисе Президента Украины были обычной ложью.

30 августа, во время передачи первой части взятки в размере 250 тысяч долларов злоумышленников задержали сотрудники Военной прокуратуры при участии следователя ГБР и оперативников СБУ.

Им сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

Задержание дельцов: смотрите фото

Злоумышленников задержали во время передачи первой части взятки: смотрите видео