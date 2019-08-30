10:13
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      "Доверенные лица Зеленского" требовали у мужчины более полумиллиона долларов за должность

      505 Читати новину українською
      Матиос заявил о задержании мошенников, которые притворялись " доверенными лицами Зеленского"
      Матиос заявил о задержании мошенников, которые притворялись " доверенными лицами Зеленского" / tva.ua

      Четверо мошенников по сговору представлялись "сотрудниками" Офиса Президента Украины, требуя взятки. В частности, они просили у бывшего сотрудника "Укрспецэкспорта" 570 миллионов долларов за его трудоустройство на руководящую должность в "Укроборонпроме".

      Мужчина, которого пытались "развести" мошенники, пришел с заявлением в Военную прокуратуру, сообщает главный военный прокурор Анатолий Матиос.

       Это стоит знать: Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на хабарниках

      Конечно же, трудоустроить мужчину мошенники не могли, поскольку их заявления о работе в Офисе Президента Украины были обычной ложью.

      30 августа, во время передачи первой части взятки в размере 250 тысяч долларов злоумышленников задержали сотрудники Военной прокуратуры при участии следователя ГБР и оперативников СБУ.

      Им сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

      Задержание дельцов: смотрите фото

      Злоумышленников задержали во время передачи первой части взятки: смотрите видео

      blog_ava
      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      29878
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Коррупция Офіс Президента Государственное бюро расследований Служба безопасности Украины Взятка Анатолий Матиос
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 73
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 216
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24001
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 566
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2733
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук