СБУ викрила масштабні зловживання на Миколаївській митниці

Протягом 2018 та 2019 років керівництво обласної митниці Миколаєва у змові з керівниками кількох митних постів злагоджено та систематично порушували українське законодавство, чинячи так в інтересах комерційних структур.

Так встановило слідство, запевняють на офіційному сайті Служби безпеки України.

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Мовиться про ввезення з Європи до України мінеральних добрив. Посадові особи штучно занижували податкові ставки: відповідно, комерційні структури у такий спосіб сплачували менше грошей до бюджету, а державний бюджет у свою чергу недоотримав майже 10 мільйонів гривень.



Обшук у Миколаївській митниці / Фото СБУ

31 жовтня СБУ та ДБР прийшли з обшуком до будівлі Миколаївської митниці. Згодом стало відомо, що правоохоронці за результатами санкціонованих обшуків вилучили документацію, яка підтверджує масштабні зловживання.



Вилучені документи підтвердили масштабні зловживання на митниці / Фото СБУ

Загалом справа про контрабанду мінеральних добрив, у якій фігурують посадовці Миколаївської митниці із попереднього керівництва, розглядає зловживання на 163 мільйони гривень. Чинний начальник Миколаївської митниці Роман Кріль заявив, що особисто подав цю інформацію до ДБР.

Нагадаємо: СБУ і ДБР прийшли з обшуком на Миколаївську митницю