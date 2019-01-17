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      НАБУ заподозрило группу лиц в хищении почти 100 миллионов гривен "Укрзализныци"

      27 Читати новину українською
      НАБУ заподозрило группу лиц в хищении почти 100 миллионов гривен "Укрзализныци"
      НАБУ заподозрило группу лиц в хищении почти 100 миллионов гривен "Укрзализныци" / 24 канал

      Национальное антикоррупционное бюро разоблачило группу из 7 человек, которая закупала оборудование по завышенным ценам. Речь идет о 93 миллионах гривен.

      Среди них представители "Укрзализныци", поставщики и посредники. Сейчас трое участников задержаны.

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      Кроме того, в НАБУ установили, что организовал эту коррупционную схему народный депутат. Детективы бюро уже подготовили предоставления, чтобы с него сняли неприкосновенность и привлекли к уголовной ответственности.

      Имени этого народного избранника не разглашают. Однако, все указывает на то, что, вероятно, речь идет об одном из братьев Дубневичей.

      Компания, которая им принадлежит, подозрительно часто выигрывала тендеры на поставку деталей для крепления шпал. Хотя, как выяснили эксперты, они не соответствовали техническим требованиям, а другие компании предлагали "Укрзализныци" купить такую ​​продукцию дешевле.

      Теги: Новости Украины Деньги Укрзализниця НАБУ
      Источник: 24 канал
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