НАБУ запідозрило групу осіб у розкраданні майже 100 мільйонів гривень "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро викрило групу з 7 осіб, яка закуповувала обладнання за завищеними цінами. Йдеться про 93 мільйони гривень.

Серед них представники "Укрзалізниці", постачальники та посередники. Нині трьох учасників затримано.

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Крім того, у НАБУ встановили, що організував цю корупційну схему народний депутат. Детективи бюро вже підготували подання, щоб з нього зняли недоторканність і притягнули до кримінальної відповідальності.

Імені цього народного обранця не розголошують. Однак, усе вказує на те, що, ймовірно, йдеться про одного з братів Дубневичів.

Компанія, яка їм належить, підозріло часто вигравала тендери на поставку деталей для кріплення шпал. Хоч, як з'ясували експерти, вони не відповідали технічним вимогам, а інші компанії пропонували "Укрзалізниці" купити таку продукцію дешевше.